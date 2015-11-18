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بعد الحكم بحبسه سنة.. نائب إيتاى البارود: وقعت على الشيك لحل نزاع عائلى

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بعد الحكم بحبسه سنة.. نائب إيتاى البارود: وقعت على الشيك لحل نزاع عائلى بعد الحكم بحبسه سنة.. نائب إيتاى البارود: وقعت على الشيك لحل نزاع عائلى
أكد محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاى البارود فى البحيرة، والمحكوم عليه بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، فى القضية رقم 21519 لسنة 2015، أن هناك حملة ممنهجة لتشويه صورته أمام الرأى العام وأبناء دائرته بمركزى إيتاى البارود وشبراخيت بالبحيرة.

وأضاف "الحناوى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحكم عليه بالحبس سنة وغرامة ألف جنيه فى قضية إصدار شيك بدون رصيد كان بسبب تحمله مسئولية اجتماعية تجاه أبناء دائرته وتوقيعه على شيك مصرفى بمبلغ 900 ألف جنيه، كضامن لحل نزاع تجارى بين طرفين، أحدهما من مركز إيتاى البارود.

وأوضح النائب البرلمانى، أنه طعن على الحكم بمجرد صدوره، وسيضطر لدفع المبلغ محل الواقعة إذا لزم الأمر، لمواجهة تشويه سمعته، رغم انتفاء علاقته بالنزاع الأصلى، على حد قوله.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

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