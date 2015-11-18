حظك اليوم برج الثور الأربعاء 18/11/2015

حظك اليوم لبرج الثور:

>مهنيًا: لا تجبر نفسك على أمر، فإذا كنت لا تحب مجال عملك الحالى وعلاقتك بالمدير ليست جيدة، حاول البحث على البديل.

عاطفيًا: احرص على الهدوء والاستقرار مع الحبيب، فلا توجد علاقة فى العالم بين حبيبين بدون خلافات.

صحيا: احرص على ممارستك للتمرينات الرياضية لخسارة الوزن الزائد واستعادة اللياقة البدنية وتحسين مزاجك.

توقعات علماء الفلك:

>الإصرار والمثابرة سيزيدان من ثقتك ويدعمانك حتى النهاية، فقد يخبرك البعض أن الأهداف التى تسعى لتحقيقها مستحيلة لإحباطك، فلا تلتفت إلى مثل هؤلاء حتى لا تفقد السيطرة على أعصابك.