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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 18/11/2015

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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 18/11/2015 حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 18/11/2015

لبرج الجدى:


>على الصعيد المهنى: ستجد كثيرًا من الأمور سهلاً وميسّرًا، إذا تمر اليوم بفترة مستقرة ومميزة فى مجال العمل، تمكنك من الحصول على مكاسب مالية كبيرة وغير متوقعة.

على الصعيد العاطفى: أعد التفكير فى الحبيب مرة أخرى ستجد أنه ليس شخصًا ماديًا لا يفكر فى المال، بقدر ما يفكر فى الحب وفى إنجاح علاقتكما.

على الصعيد الصحى: حتى تتجنب الإرهاق والتعب الناتجين عن عدم انتظام النوم، حاول الحفاظ على اقتناص فترات منتظمة من النوم.

توقعات علماء الفلك:


>ستشهد هذه الفترة توتّرًا كبيرًا فى علاقتك مع أصدقائه والمحيطين بك بسبب تغير مزاجك، لذلك من الأفضل أن تنتظر عدة أيام حتى تعود إلى طبيعتك، ثم تبدأ فى الحوار مع من حولك.

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مصر 365

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