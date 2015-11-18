غداً.. انطلاق فعاليات المؤتمر التعريفى بالحاضنة التكنولوجية بجامعة أسيوط

تنطلق غدا فعاليات المؤتمر التعريفى بالحاضنة التكنولوجية بعنوان "Assuit Innovation Summit" بالقاعة الثمانية بالمبنى الادارى بجامعة أسيوط، والتى تنظمها وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بالتعاون مع الحاضنة التكنولوجية "همة"، وذلك تحت رعاية الدكتور احمد عبده جعيص القائم باعمال رئيس الجامعة ،والدكتور وائل محمود خير الدين مدير مكتب نقل التكنولوجيا ، وجمعية تكنو خير للتنمية بأسيوط .

وأوضح محمد ياسين مدير التنفيذى للحاضنة التكنولوجية همة ان المؤتمر يعد اول حاضنة تكنولوجية مصرية بشراكة مع برنامج الاتحاد الاوربي (RDI) لدعم الابتكار والمشاريع فى المجالات المختلفة كالصحة ، الطاقة، الصناعة والزراعة، لافتا إلى أنه من المقرر حضور مجموعة من رجال الاعمال والمستثمرين والشباب المهتمين بريادة الاعمال .

ويتضمن المؤتمر عدد من المحاضرات لكل من وائل خير الدين مدير مكتب نقل التكنولوجيا ، خليل ابراهيم مدير عام الحاضنة التكنولجية همة ، اسلام طارق مؤسس اول WORKING SPACE ، محمد علاء المدير العام لشركة الغفران للاستيراد والتصدير ، عبدالله عامر مؤسس SPREAD YOUR SKILLS ، اسلام عياد اصغر رواد الاعمال الواعدين فى مصر ،رنا احمد مدير CSI في مايكروسوفت ومحمد علاء طالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة .

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