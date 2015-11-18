حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 18/11/2015

حظك اليوم لبرج الدلو:

>على الصعيد المهنى: سوف تقوم اليوم بإتمام بعض الصفقات التى تساعدك على تحسين أمورك المادية وهذا الأمر سيدفعك إلى الوصول لمزيد من الأحلام.

على الصعيد العاطفى: إهمالك للحبيب وعدم اهتمامك به، سيصيبه بحالة من الملل التى تؤثر سلبيًّا على العلاقة بينكما.

على الصعيد الصحى: الحلويات قد تسبب لك بعض المشكلات والأمراض، لذلك يمكنك استبدالها بالفواكه الطازجة.

توقعات علماء الفلك:

>حاول تجاهل الأشخاص الذين يحبطونك ويحقدون عليك وعلى إنجازاتك، واستمر فى التركيز على أهدافك التى تسعى إليها، فأنت من الأشخاص الناجحين والراغبين فى الوصول إلى القمة، والمؤهلين لذلك بالفعل.