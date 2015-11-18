حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 18/11/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

>مهنيًا: تتحسن ظروفك وأحوالك المالية، ما يساعدك على تسديد الديون التى تراكمت عليك.>عاطفيًا: احرص على حسن اختيار الشريك حتى تتمكن من الاستمتاع بالحياة فى حالة من الاستقرار.

صحيًا: يمكنك ممارسة بعض التمارين الرياضية التى تعيد لياقتك وتساعدك على التحسن.

توقعات علماء الفلك:

>ستقابل اليوم شخصًا لم تره منذ فترة على سبيل المفاجأة وهذا الأمر يعد من المفاجآت السارة بالنسبة لك.>أما على الصعيد المهنى سوف تزداد أرباحك اليوم من خلال بعض المصادر التى لم تتوقعها، وربما تأتى إليك فكرة استثمار تلك الأرباح فى بعض المشروعات الجديدة التى تحول أحلامك إلى حقيقة.