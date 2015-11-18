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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 18/11/2015

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 18/11/2015 حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 18/11/2015

لبرج العذراء:


>على الصعيد المهنى: تجنب اختلاق الأزمات بينك وبين الزملاء حتى لا تقلل من تركيزك فى إنجاز المهام وتسبب لك المشاكل والقلق.

على الصعيد العاطفى: تحدث مع الشريك عن الأمور المستقبلية التى سيشاركك فيها وتجنب مناقشة أمور الماضى فهى لا تجلب إلا الاختلافات.

على الصعيد الصحى احرص على التوازن فى تقسيم طاقتك ونشاطك على كل المهام التى تقوم بها فى حياتك فلا تبذل كل الطاقة فى اتجاه واحد.

توقعات علماء الفلك:


>اليوم أنت فى أفضل حالاتك وطاقتك التى تدفعك للتقدم والتطور، لذا يجب عليهم التركيز بشكل أكبر على أهدافهم وخططك المستقبلية وضعها نصب عينيك لتصل إلى غايتك وأهدافك بشكل أسرع.

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مصر 365

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