حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 18/11/2015

حظك اليوم لبرج الميزان:

>على الصعيد المهنى: تستطيع تخطى أى نوع من المشكلات، فلديك الطاقة الإيجابية التى تساعدك فى ذلك وهذا يزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا.

على الصعيد العاطفى: لا تتسرع فى تقبل أى حبيب جديد قبل أن تقوم بدراسة العلاقة جيدًا.

على الصعيد الصحى: أنت تحتاج إلى الرعاية والاهتمام، فقد تعانى اليوم من وعكة صحية طفيفة تؤثر على تصرفاتك بشكل سلبى.

توقعات علماء الفلك:

>لا تكتفى بما حصلت عليه حتى الآن، فقدراتك تؤهلك للحصول على مكانة أكبر وأفضل من ذلك، لذا استمر بالسعى وراء أهدافك وأحلامك، لتحصل على ما تستحق فى النهاية.