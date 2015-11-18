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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 18/11/2015

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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 18/11/2015 حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 18/11/2015

لبرج الميزان:


>على الصعيد المهنى: تستطيع تخطى أى نوع من المشكلات، فلديك الطاقة الإيجابية التى تساعدك فى ذلك وهذا يزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا.

على الصعيد العاطفى: لا تتسرع فى تقبل أى حبيب جديد قبل أن تقوم بدراسة العلاقة جيدًا.

على الصعيد الصحى: أنت تحتاج إلى الرعاية والاهتمام، فقد تعانى اليوم من وعكة صحية طفيفة تؤثر على تصرفاتك بشكل سلبى.

توقعات علماء الفلك:


>لا تكتفى بما حصلت عليه حتى الآن، فقدراتك تؤهلك للحصول على مكانة أكبر وأفضل من ذلك، لذا استمر بالسعى وراء أهدافك وأحلامك، لتحصل على ما تستحق فى النهاية.

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مصر 365

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