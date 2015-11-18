توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

مهنيًا: قد تؤدّى دورًا إيجابيًا كبيرًا هذه الأيام فى تنشيط المساعى الإنسانية وتحسين الأمور الاجتماعية والمادية لعائلتك.

عاطفيًا: قد يأتى الحبّ خلال رحلة أو ربّما خلال زيارة جامعية أو ثقافيّة، فلا تقلق من الفراغ فى حياتك.

>صحيًا: حتى تنعم بالشفاء والصحة الجيدة، قم بزيارة الطبيب للحصول على التعليمات اللازمة للشفاء من المرض الملازم لك منذ أيام.

توقعات علماء الفلك:

قد يحالفك الحظّ وتتحسّن الأوضاع بشكل لافت وتحصل على ترقية أو فرصة لإثبات ذاتك لتسيطر مجدّدًا على مجريات الأمور لتهزم كل الصعاب التى تواجهك.

حظك اليوم لبرج الثور:

مهنيًا: لا تجبر نفسك على أمر، فإذا كنت لا تحب مجال عملك الحالى وعلاقتك بالمدير ليست جيدة، حاول البحث على البديل.

عاطفيًا: احرص على الهدوء والاستقرار مع الحبيب، فلا توجد علاقة فى العالم بين حبيبين بدون خلافات.

صحيا: احرص على ممارستك للتمرينات الرياضية لخسارة الوزن الزائد واستعادة اللياقة البدنية وتحسين مزاجك.

توقعات علماء الفلك:

الإصرار والمثابرة سيزيدان من ثقتك ويدعمانك حتى النهاية، فقد يخبرك البعض أن الأهداف التى تسعى لتحقيقها مستحيلة لإحباطك، فلا تلتفت إلى مثل هؤلاء حتى لا تفقد السيطرة على أعصابك.

حظك اليوم لبرج الجدى:

على الصعيد المهنى: ستجد كثيرًا من الأمور سهلاً وميسّرًا، إذا تمر اليوم بفترة مستقرة ومميزة فى مجال العمل، تمكنك من الحصول على مكاسب مالية كبيرة وغير متوقعة.

على الصعيد العاطفى: أعد التفكير فى الحبيب مرة أخرى ستجد أنه ليس شخصًا ماديًا لا يفكر فى المال، بقدر ما يفكر فى الحب وفى إنجاح علاقتكما.

على الصعيد الصحى: حتى تتجنب الإرهاق والتعب الناتجين عن عدم انتظام النوم، حاول الحفاظ على اقتناص فترات منتظمة من النوم.

توقعات علماء الفلك:

ستشهد هذه الفترة توتّرًا كبيرًا فى علاقتك مع أصدقائه والمحيطين بك بسبب تغير مزاجك، لذلك من الأفضل أن تنتظر عدة أيام حتى تعود إلى طبيعتك، ثم تبدأ فى الحوار مع من حولك.

حظك اليوم لبرج الجوزاء :

مهنيًّا: عليك أن تحاول التكيف مع منعطفات الواقع ومع التغييرات الطارئة والجذرية التى تحدث لك على فترات.

عاطفيًّا: اعمل على تدعيم الحالة الإيجابية بينك وبين الحبيب، فلديك قدرة كبيرة وإيجابية على إعادة إحياء المشاعر الرقيقة التى تنشر الحب والمرح فى أجواء العلاقة بينكما.

صحيًّا: احرص على الذهاب إلى الطبيب فى أقرب وقت، للتأكد من عدم الإصابة بالأمراض والمشكلات المزعجة.

توقعات علماء الفلك :

هناك بعض التحولات الإيجابية التى ستطرأ عليك فى كثير من تفاصيل حياتك إذا ستحصد نتاج اجتهادك فى العمل خلال الفترة الماضية، لهذا عليك الاستمرار فى السعى وراء أهدافك وأحلامك، لتحصل على ما تستحق فى النهاية.

حظك اليوم لبرج الحمل:

مهنيًا: تتحسن ظروفك وأحوالك المالية، ما يساعدك على تسديد الديون التى تراكمت عليك.

>عاطفيًا: احرص على حسن اختيار الشريك حتى تتمكن من الاستمتاع بالحياة فى حالة من الاستقرار.

>صحيًا: يمكنك ممارسة بعض التمارين الرياضية التى تعيد لياقتك وتساعدك على التحسن.

توقعات علماء الفلك:

ستقابل اليوم شخصًا لم تره منذ فترة على سبيل المفاجأة وهذا الأمر يعد من المفاجآت السارة بالنسبة لك.

>أما على الصعيد المهنى سوف تزداد أرباحك اليوم من خلال بعض المصادر التى لم تتوقعها، وربما تأتى إليك فكرة استثمار تلك الأرباح فى بعض المشروعات الجديدة التى تحول أحلامك إلى حقيقة.

حظك اليوم لبرج الحوت:

على الصعيد المهنى: تشعر اليوم بازدياد النشاط والتحفيز الذى يساعدك على تحقيق المزيد من النجاح ويساعدك فى تحقيق الإنجازات والمكاسب.

على الصعيد العاطفى: تقضى اليوم أجمل الفترات مع الأقارب من الإخوة وأبناء العم والخال، فسوف تسعد كثيرًا بهذا الأمر.

على الصعيد الصحى: حتى تتمكن من التغلب على المرض والسيطرة على الأمور والحصول على استقرار الحالة الصحية احذر من إهمال مواعيد تناول الدواء.

توقعات علماء الفلك:

يرى الخبراء أنك سوف تتمتع بحالة صحية جيدة هذه الأيام بفضل الانتظام على ممارسة الأنشطة الرياضية والمواظبة على أداء التمارين، وعاطفيًّا سيشهد الشهر توتّرًا طفيفًا فى العلاقة مع الشريك.

حظك اليوم لبرج الدلو:

على الصعيد المهنى: سوف تقوم اليوم بإتمام بعض الصفقات التى تساعدك على تحسين أمورك المادية وهذا الأمر سيدفعك إلى الوصول لمزيد من الأحلام.

على الصعيد العاطفى: إهمالك للحبيب وعدم اهتمامك به، سيصيبه بحالة من الملل التى تؤثر سلبيًّا على العلاقة بينكما.

على الصعيد الصحى: الحلويات قد تسبب لك بعض المشكلات والأمراض، لذلك يمكنك استبدالها بالفواكه الطازجة.

توقعات علماء الفلك:

حاول تجاهل الأشخاص الذين يحبطونك ويحقدون عليك وعلى إنجازاتك، واستمر فى التركيز على أهدافك التى تسعى إليها، فأنت من الأشخاص الناجحين والراغبين فى الوصول إلى القمة، والمؤهلين لذلك بالفعل.

حظك اليوم لبرج السرطان:

مهنيًّا: أنت تسير فى الاتجاه الذى يثير اهتمام مديرك فى العمل وهذا الأمر سوف يزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا ويدفعك إلى التقدم.

عاطفيًّا: يبذل الحبيب هذه الأيام الكثير من الجهد من أجل إسعادك ومنحك السعادة الحقيقية.

صحيًّا: احرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم التى تزيد من صحة عظامك.

توقعات علماء الفلك:

ستفتح أمامك اليوم الكثير من الأبواب التى كانت مغلقة وهذا سوف يساعدك على توسيع الآفاق المهنية.

>أما على الصعيد الصحى حاول ألا تعمل لساعات طويلة دون تخصيص أوقات الراحة بين فترات هذا العمل.

حظك اليوم لبرج العذراء:

على الصعيد المهنى: تجنب اختلاق الأزمات بينك وبين الزملاء حتى لا تقلل من تركيزك فى إنجاز المهام وتسبب لك المشاكل والقلق.

على الصعيد العاطفى: تحدث مع الشريك عن الأمور المستقبلية التى سيشاركك فيها وتجنب مناقشة أمور الماضى فهى لا تجلب إلا الاختلافات.

على الصعيد الصحى احرص على التوازن فى تقسيم طاقتك ونشاطك على كل المهام التى تقوم بها فى حياتك فلا تبذل كل الطاقة فى اتجاه واحد.

توقعات علماء الفلك:

اليوم أنت فى أفضل حالاتك وطاقتك التى تدفعك للتقدم والتطور، لذا يجب عليهم التركيز بشكل أكبر على أهدافهم وخططك المستقبلية وضعها نصب عينيك لتصل إلى غايتك وأهدافك بشكل أسرع

حظك اليوم لبرج العقرب:

على الصعيد المهنى: ستتمكن اليوم من توطيد العلاقة مع بعض الزملاء، وتشكيل فريق عمل يتقدم بالمؤسسة إلى الأمام.

على الصعيد العاطفى: تمر اليوم بفترة مميزة من العاطفة التى تمنحك الاستقرار والانسجام مع الشريك، وهو ما يساهم فى الشعور بالراحة النفسية.

على الصعيد الصحى: حافظ على استقرار حالتك الصحية واحرص على المواظبة فى تناول الوجبات الصحية التى تمنحك الرشاقة.

توقعات علماء الفلك:

قد يشهد مولود العقرب خلال هذا الشهر حالة من تدليل الذات قدر الإمكان، خاصة أنه شخص يهتم كثيرًا بالأناقة ويتميز بحب المظهر والنظافة الشخصيتين، فعند الخروج من المنزل يخطف أنظار جميع من حوله.

حظك اليوم لبرج القوس:

مهنيًا: أنت من الأشخاص المجتهدين والمخلصين فى العمل، لهذا لا تدع الأحداث السيئة التى تحدث من حولك تؤثر على أدائك للمهام المطلوبة منك.

على الصعيد العاطفى: تحتاج اليوم إلى التعامل مع الحبيب بشكل جيّد، نظرًا لشعوره بإهمالك وعدم اهتمامك به.

صحيًا: قد تشعر اليوم ببعض الإرهاق الذى يؤثر على حالتك الصحية بشكل سيئ فاحرص للحصول على فترة من الراحة حتى تشعر بالتحسن.

توقعات علماء الفلك:

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حظك اليوم لبرج الميزان:

>ترى عالمة الأبراج وخبيرة الفلك الشهيرة ماغى فرح، أنك قد تواجه بعض الأمور التى تعكر صفو مزاجك، لذلك حاول إيجاد السبب بتأن وهدوء، واعمل على التخلص من هذه الحالة المزاجية السيئة.

على الصعيد المهنى: تستطيع تخطى أى نوع من المشكلات، فلديك الطاقة الإيجابية التى تساعدك فى ذلك وهذا يزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا.

على الصعيد العاطفى: لا تتسرع فى تقبل أى حبيب جديد قبل أن تقوم بدراسة العلاقة جيدًا.

>على الصعيد الصحى: أنت تحتاج إلى الرعاية والاهتمام، فقد تعانى اليوم من وعكة صحية طفيفة تؤثر على تصرفاتك بشكل سلبى.

توقعات علماء الفلك:

لا تكتفى بما حصلت عليه حتى الآن، فقدراتك تؤهلك للحصول على مكانة أكبر وأفضل من ذلك، لذا استمر بالسعى وراء أهدافك وأحلامك، لتحصل على ما تستحق فى النهاية.