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محافظ جنوب سيناء: سنتخطى أزمة السياحة رغم صعوبتها

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محافظ جنوب سيناء: سنتخطى أزمة السياحة رغم صعوبتها محافظ جنوب سيناء: سنتخطى أزمة السياحة رغم صعوبتها
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن شرم الشيخ سبق وأن تعرضت لعدة أحداث سلبية أثرت عليها، إلا أن المصريين استطاعوا فى كافة الأزمات العبور فى خلال فترات وجيزة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، فى كلمته بمؤتمر أخبار اليوم لدعم السياحة فى شرم الشيخ، أن هذه الأزمة التى تتعرض لها شرم الشيخ رغم صعوبتها سيتخطونها، مضيفاً "لا ندع الحاقدين أعداء الوطن والدين يؤثرون علينا التأثير السلبى، بل سيكون لنا فكر إيجابى خاصة بعد تكاتف كافة قطاعات المجتمع".

وأضاف محافظ جنوب سيناء، سنواصل العمل والجهد والعطاء حتى نستعيد ما فقدناه من السياحة، بل سنحافظ على ما حققناه من نجاحات.

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مصر 365