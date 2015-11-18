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إزالة 136 حالة تعد على الأراضى الزراعية وتحرير 195 محضرا بالفتح فى أسيوط

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إزالة 136 حالة تعد على الأراضى الزراعية وتحرير 195 محضرا بالفتح فى أسيوط إزالة 136 حالة تعد على الأراضى الزراعية وتحرير 195 محضرا بالفتح فى أسيوط
تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الفتح بمحافظة أسيوط فى إزالة 136 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، بالإضافة إلى تحرير 195 محضر إشغال طريق ومحاضر نظافة وبيئة خلال شهرين، صرح بذلك أبو العيون عزت رئيس مركز ومدينة الفتح.

وقال أبو العيون، إنه تم تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والمبانى المقامة عليها بدون ترخيص طبقا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط المشددة بالقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وأيضا رفع وإزالة الإشغالات بالشوارع لتسهيل الحركة المرورية والحد من التكدس المرورى، موضحا أن الإزالات شملت 21 حالة تعد بطريق الفتح – أسيوط الجديدة و65 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالقرى التابعة لمركز ومدينة الفتح وتنفيذ 20 قرار خطر داهم للمنازل الآيلة للسقوط حفاظا على أرواح المواطنين و30حالة إشغال طريق بمدينة الفتح تنوعت بين إزالة أكشاك وكافيتريات مخالفة وبدون تراخيص.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم تحرير 195 محضر للمخالفين تضمنت 109 محضر إشغال طريق و8 محاضر بيئة بالإضافة إلى 78 محضر نظافة.

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