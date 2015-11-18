محافظة أسيوط تنظم ندوات توعية لتلاميذ المدارس بكيفية الحفاظ على البيئة

قامت إدارة شئون البيئة بمحافظة أسيوط بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بعقد عدة ندوات لتوعية تلاميذ المدارس وخاصة تلاميذ المرحلة الإبتدائية عن طرق الحفاظ على البيئة ونقل هذه الثقافة للمنزل.

جاء ذلك فى إطار إهتمام المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بالحفاظ على البيئة والنهوض بالمجتمع بيئياً من خلال التثقيف والتوعية البيئية.

قالت هالة فرغلي مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة ،أن ندوات التوعية تستمر خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر بحيث يتم عقد ندوتين أسبوعيا تستهدف فى كل مرة مدرسة واحدة مشيرة إلى أن الهدف من هذه الندوات هو محولة إيجاد حلول للمشكلات البيئية من خلال غرس المفاهيم والقيم البيئية داخل الأطفال ونقل هذه الثقافة إلى المنزل حيث أثبتت التجارب أن سن القوانين وتخصيص الأموال والتكنولوجيا الحديثة ضرورة ولكنها غير كافية للحفاظ على البيئة ما لم يساندها المجتمع.

وأضافت مدير إدارة شئون البيئة أنه تم عقد ندوات توعية بمدرسة أسيوط الحديثة الرسمية للغات ومدرسة 25 يناير الرسمية المتميزة للغات حيث تم توعية التلاميذ بأهمية الحرص على نظافة المكان الذى نعيش فيه وضرورة زراعة الفراغات بالزهور وتزيين المنزل والتخلص من القمامة بطرق سليمة لمنع إنتشار الأمراض ونشر الوعي البيئي بين الآباء والأبناء.

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