أخبار عاجلة

مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
مساء dmc - رضا " لم أتخل عن حلمي بأن أكون مهندس وعملي بدار الايتام هدفه تغيير نظرة المجتمع للايتام" -
فرانكفورت يتعادل مع بريمن بهدفين لمثلهما في البوندسليجا -
فياريال يفوز علي بيلباو بثلاثية في الليجا -
في عيد مولده الـ34.. «ريبيري» جوهرة فرنسا التي هزمت الشلل -
مساء dmc - المهندس رضا علي " عشت حياة كريمة في دار ايتام وتمت معاملتي بشكل ممتاز " -
مساء dmc - المهندس رضا علي " تربيت في دار أيتام وأصبحت مهندس وأحاول حالياً مساعدة الايتام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وصول 1836 سائحا من جنسيات مختلفة إلى ميناء سفاجا

Google+ Print
بالصور.. وصول 1836 سائحا من جنسيات مختلفة إلى ميناء سفاجا بالصور.. وصول 1836 سائحا من جنسيات مختلفة إلى ميناء سفاجا
استقبل ميناء سفاجا، اليوم الأربعاء، السفينة السياحية " MEIN SCHIFF 2 " وعلى متنها 1836 سائحا من مختلف الجنسيات، قادمة من ميناء الإسكندرية، فى جولة سياحية للموانئ المصرية وزيارة المعالم الأثرية والدينية ومعالم البحر الأحمر.

وكان فى استقبال السائحين مدير ميناء سفاجا ورئيس مدينة سفاجا ورئيس هيئة تنشيط السياحة، وسط حفل بفرق الفنون الشعبية، وتم توزيع الهدايا والورود.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على ضرورة التنسيق مع الجهات العاملة بالميناء ورفع درجة الاستعداد وتشديد الإجراءات الامنية وإعطاء أولوية خاصة لدخول السفن السياحية.

كما تم إنهاء كل إجراءات الجوازات على متن السفينة واستقبال السياح بصالات الوصول الجديدة بالميناء لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك بتواجد الجهات المعنية، مع إلزام الشركات والتوكيلات السياحية بتوفير أتوبيسات مكيفة لنقل السياح من الميناء يرافقها شرطة السياحية لاصطحابهم أثناء الجولة وتأمين زيارتهم للبلاد.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365