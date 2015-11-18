بالصور.. وصول 1836 سائحا من جنسيات مختلفة إلى ميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا، اليوم الأربعاء، السفينة السياحية " MEIN SCHIFF 2 " وعلى متنها 1836 سائحا من مختلف الجنسيات، قادمة من ميناء الإسكندرية، فى جولة سياحية للموانئ المصرية وزيارة المعالم الأثرية والدينية ومعالم البحر الأحمر.

وكان فى استقبال السائحين مدير ميناء سفاجا ورئيس مدينة سفاجا ورئيس هيئة تنشيط السياحة، وسط حفل بفرق الفنون الشعبية، وتم توزيع الهدايا والورود.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على ضرورة التنسيق مع الجهات العاملة بالميناء ورفع درجة الاستعداد وتشديد الإجراءات الامنية وإعطاء أولوية خاصة لدخول السفن السياحية.

كما تم إنهاء كل إجراءات الجوازات على متن السفينة واستقبال السياح بصالات الوصول الجديدة بالميناء لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك بتواجد الجهات المعنية، مع إلزام الشركات والتوكيلات السياحية بتوفير أتوبيسات مكيفة لنقل السياح من الميناء يرافقها شرطة السياحية لاصطحابهم أثناء الجولة وتأمين زيارتهم للبلاد.



>