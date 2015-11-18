بالصور.. مركز النيل للإعلام وتعليم كفر الشيخ يبحثان ربط التعليم بسوق العمل

عقدت ورشة عمل بالمدرسة الفندقية بكفر الشيخ تحت عنوان ربط التعليم بسوق العمل بالتعاون بين مركز النيل للإعلام بكفر الشيخ، برئاسة فريدة المزين مدير المركز ومديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية. والتعليم.

افتتحت الجلسة الأولى بكلمة لفريدة المزين مدير مركز النيل للإعلام، أوضحت فيها اهتمام المركز بالقضايا الملحة التى تواجهها مصر ومن أهمها ربط التعليم باحتياجات سوق العمل وأهمية ذلك ومردودة على الاقتصاد الوطنى.

كما تحدث السيد السنور مدير عام التعليم الفنى، عن الدور الذى تقوم به مديرية التربية والتعليم لتوفير معلومات عن سوق العمل وتدريب الخريجين، والعمل على سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل من خلال الدور الذى تقوم به وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل .

كما استعرض المهندس مؤمن يحيى مسئول التوطيف بالمديرية كيفية التواصل مع سوق العمل، والبحث عن الفرصة وكيفية الاستعداد للمقابلات والبحث عن الذات وتحقيق التفوق.

وقام الدكتور محمود رمضان بتقسيم الطلاب إلى مجموعات عمل انتهوا خلالها إلى استعراض كل فريق لأحلامه وما يتمناه والمشكلات التى تعوق تحقيق ذلك .

ثم اختتمت فريدة المزين الحلقة بالمطالبة بحل المشكلات التى ذكرها الطلاب، وأوضحت أنها سوف تجد القبول والحل لدى الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم والسيد السنور مدير عام التعليم الفنى.



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