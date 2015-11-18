تموين المنيا: تخفيض أسعار السلع 20 % بأسواق "الاتحاد"

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزرة التموين بالمنيا، انه جاري التنسيق مع الوحدات المحلية التسع بالمحافظة للبدء في إنشاء منافذ لتوزيع السلع بأسعار منخفضة للمواطنين أمام كل وحدة محلية وكذلك أمام كل مجلس قروي تابع للوحدات المحلية ،حيث سيتم إنشاء 3 منافذ في مدينة المنيا موزعين على شمال ووسط وغرب المنيا ،وكذلك 8 منافذ بالمجالس القروية بمدينة المنيا ، وسيتم توفير كافة السلع الأساسية بها بأسعار منخفضة.

وأضاف وكيل وزرة التموين، فى بيان له اليوم، أنه تم الاتفاق مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية "أسواق الاتحاد" على تخفيض الأسعار بنسبة من 15-20 % بجميع فروعها والتي تصل إلى 18 فرعا على مستوى المحافظة ،وسيتم الإعلان عن ذلك للجمهور من خلال جميع الفروع .

ولفت إلي أن اللحوم الاسترالية والسودانية والتي تم طرحها في مجمعات الشركة المصرية منذ أسبوعين بـ50 جنيه للكيلو ، قد شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين ومازالت مطروحة حتى الآن.

وكان اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا قد قرر تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزرة التموين وعضوية جميع رؤساء الوحدات المحلية وإدارة التوريدات بالمحافظة والشئون المالية ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة ومندوب عن الشركة المصرية القابضة ومندوب عن فرع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، حيث تختص اللجنة بتحديد احتياجات المحافظة من اللحوم الحمراء واللحوم المبردة والدواجن ولحوم رؤس الماشية الحية من جهاز الخدمات لوطنية للقوات المسلحة وتحديد الاحتياجات الفعلية للمحافظة وبيان منافذ التوزيع حسب الكثافة وإعداد البرنامج الزمني اللازم لذلك.

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