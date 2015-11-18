الجامعة العربية تعقد غداً أعمال الدورة الـ 57 لمجلس الوزراء العرب

>تُعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ 57 للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة بمشاركة وزراء البيئة أو من يمثلهم من كل من مصر والكويت والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية وجزر القمر.

ويناقش الاجتماع التحضير للدورة السابعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة التى تنطلق غدا الخميس برئاسة فلسطين، خلفًا للملكة العربية السعودية، لبحث مجالات التعاون فى مجالات البيئة والتنمية بالإضافة لمواجهة الأوضاع البيئية فى فلسطين والجولان السورى وغيرها من المناطق العربية المتضررة.

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