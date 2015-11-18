أخبار عاجلة

مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
مساء dmc - رضا " لم أتخل عن حلمي بأن أكون مهندس وعملي بدار الايتام هدفه تغيير نظرة المجتمع للايتام" -
فرانكفورت يتعادل مع بريمن بهدفين لمثلهما في البوندسليجا -
فياريال يفوز علي بيلباو بثلاثية في الليجا -
في عيد مولده الـ34.. «ريبيري» جوهرة فرنسا التي هزمت الشلل -
مساء dmc - المهندس رضا علي " عشت حياة كريمة في دار ايتام وتمت معاملتي بشكل ممتاز " -
مساء dmc - المهندس رضا علي " تربيت في دار أيتام وأصبحت مهندس وأحاول حالياً مساعدة الايتام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجامعة العربية تعقد غداً أعمال الدورة الـ 57 لمجلس الوزراء العرب

Google+ Print
الجامعة العربية تعقد غداً أعمال الدورة الـ 57 لمجلس الوزراء العرب الجامعة العربية تعقد غداً أعمال الدورة الـ 57 لمجلس الوزراء العرب

>تُعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ 57 للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة بمشاركة وزراء البيئة أو من يمثلهم من كل من والكويت والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية وجزر القمر.

ويناقش الاجتماع التحضير للدورة السابعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة التى تنطلق غدا الخميس برئاسة فلسطين، خلفًا للملكة العربية ، لبحث مجالات التعاون فى مجالات البيئة والتنمية بالإضافة لمواجهة الأوضاع البيئية فى فلسطين والجولان السورى وغيرها من المناطق العربية المتضررة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد "

مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد "

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر