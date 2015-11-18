مقتل أكثر من 40 من الميليشيات الحوثية فى معارك تعز جنوبى اليمن

>أعلن المجلس العسكرى اليمنى بمحافظة تعز مقتل أكثر من 40 من ميليشيات الحوثيين وصالح فى المعارك التى دارت طوال يوم أمس الثلاثاء فى جبهات القتال فى المحافظة ضمن عمليات نصر الحالمة لفك الحصار وتحرير المحافظة من الميليشيات التى بدأت أمس الأول.

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس فى تقريره عن سير المعارك أمس أن الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربى استطاعوا تحرير مديرية الوازعية غرب مدينة تعز وسط انهيار وهروب عناصر الميليشيات تاركين معداتهم العسكرية وتمت السيطرة على مركز المديرية وإدارة الأمن وسلسلة الجبال المحيطة بها ..كما تم طرد عناصرهم من مديرية الشمايتين جنوب غربى المدينة.

وجاء فى التقرير أن المعارك فى جبهة المسراخ جنوب تعز مستمرة وتقوم القوات المشتركة بنزع الألغام التى زرعتها الميليشيات بصورة عشوائية للحد من تقدم القوات فيما التقت القوات المشتركة مع المقاومة الجنوبية فى مديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوب غرب تعز وسط هروب لعناصر الميليشيات من هذه الجبهة .

وقد قتل 3 من عناصر الجيش الوطنى وجرح 23 فى المعارك التى دارت فيما قصفت الميليشيات بصورة عشوائية أحياء سكنية مما أسفر عن مقتل 6 مدنيين وجرح 4 آخرين .

وواصلت طائرات دول التحالف العربى قصف مواقع وتجمعات الميليشيات فجر اليوم لتمشيط المناطق المحررة وفتح الطريق أمام قوات الجيش والمقاومة الى المناطق التى تحت سيطرتهم ..فقد قصفت الطائرات مفرق المخا غرب المدينة وسلاح المهندسين فى منطقة الحوبات التى تسيطر على الطريق الواصل الى عدن وصنعاء ومدينة الراهدة حيث تم استهداف جدار فاصل بنته الميليشيات لقطع الطريق الرئيسى جنوب شرق المدينة لإحكام حصارها عليها بالإضافة إلى قصف مخزن للصواريخ فى مطار تعز وسمعت أصوات انفجارات كبيرة صادرة منه وتجمعات لهم فى جامعة تعز عرب المدينة .. واستهدفت الطائرات كذلك تعزيزات عسكرية كانت فى طريقها لتعز.

وتتقدم قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية إلى مدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر بعد إحكام سيطرتها على مديرية الوازعية .

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