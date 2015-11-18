وزير الخارجية اليمنى يتهم الحوثيين بالمماطلة للجلوس على طاولة الحوار

>اتهم وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين المتمردين الحوثيين بالمراوغة والمماطلة للجلوس على طاولة الحوار للتوصل الى حل شامل للازمة اليمنية.

وأضاف ياسين ـ فى تصريح خاص لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء ـ أن الحوثيين يتبعون كل وسائل المراوغة ونحن لا نثق فى نية مليشيا الحوثى ـ صالح حتى إذا جلسنا على طاولة الحوار إلا أنه على الرغم من ذلك نرغب فى التوصل إلى حل سلمى يفضى فيما بعد إلى حل سياسى شامل لكل الأطراف .

وبشأن عودة الرئيس عبدربه منصور هادى إلى عدن ، أكد ياسين أن عودة الرئيس هادى إلى عدن نهائية ، مضيفا أن المرحلة الحالية تتطلب الإشراف المباشر من قبل الرئيس على سير المعارك السياسية والأمنية والإنمائية التى تبدأ فى عدن والمناطق المحررة .

كان الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قد وصل أمس الثلاثاء إلى مدينة عدن قادما من العاصمة السعودية (الرياض) للإشراف على معارك تحرير مدينة تعز الاستراتيجية جنوبى البلاد من سيطرة ميليشيات الحوثى ـ صالح.

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