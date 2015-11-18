عسيرى :شراء السعودية 13 ألف قنبلة ذكية من واشنطن يعزز قدراتها الجوية

>أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربى العميد ركن أحمد عسيرى أن صفقة الأسلحة التى وافقت الولايات المتحدة على بيعها للمملكة العربية السعودية والتى تشتمل على 13 ألف قنبلة ذكية ، وتبلغ قيمتها 1.29 مليار دولار ، ستعزز القوات الجوية السعودية.

وقال عسيرى فى تصريح خاص لـ "العربية نت" إن إتمام صفقة الذخائر التى أُعلن عنها مؤخراً بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية سيكون له آثار إيجابية على المملكة.

وأوضح عسيرى أن هذه الصفقة تأتى فى إطار تعزيز قدرات القوات الجوية السعودية ، مؤكدا أن "امتلاك القوات الجوية لهذا النوع من الذخائر الموجهة والدقيقة سيزيد ويعزز بدوره من دقة الاستهداف وتجنب الآثار الجانبية لأى عمليات جوية".

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