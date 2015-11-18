العيد أجمل مع مستحضرات Prodigieux® من NUXE!

اقترب موسم الأعياد وأنتم محتارون في اختيار الهدايا؟ الحل موجود، وNUXE اختارت هدايا مثالية لها وله، محضّرة بكل الحب من باريس مدينة النور.

مستحضرات Huile Prodigieuse® هي علامة فرنسية مميزة تختزن سر الجمال منذ عام 1991، وستجدون فيها هدية العيد المثالية لتدليل أحبائكم وأصدقائكم هذا الموسم. إن وقع اختياركم على Huile Prodigieuse® فستنعمون بتجربة حسية ومنعشة مميزة بفضل قوامه الجاف الذي يغذي ويصحح بشرة الجسم والوجه بخطوة واحدة. أما إن كنتم تبحثون عن لمسة التألق واللمعان قبل ذهابكم للاحتفال فعليكم باختيار الزيت الذهبي اللامع NUXE Huile Prodigieuse® متعدد الاستخدام بفضل قوامه الجاف الذي سيُضفي الوميض الذهبي للوجه والجسم والشعر المناسب لاحتفالات موسم الأعياد. ولا تكتمل هذه المجموعة من هدايا العيد دون عطر Prodigieux ذو النفحات الوردية الشرقية المثيرة والمكمّل لعائلة مستحضرات Huile Prodigieuse.

موسم الأعياد هو أفضل فرصة لمفاجأة وتدليل من تحبون... وإن كان هذا هدفكم فلا تتردوا باختيار مجموعة هدايا Prodigieux® الحصرية، الهدية المثالية التي تضم كل منتجات NUXE الأساسية (تضم المجموعة كريم Prodigieuse، زيت Huile Prodigieuse بحجم 50مل، وزيت Huile Prodigieuse الذهبي اللامع بحجم 10مل ذو الإصدار المحدود) مع إصدار محدود من شمعة Prodigieux® المعطرة والمجانية هي هديتنا لكم بمناسبة الأعياد.

استمتعوا بروائح ومنتجات Prodigieux® المميزة، واجعلوا هذا العيد مفعماً بالبهجة والنضارة والعطر مع NUXE.