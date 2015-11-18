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3 أخطاء تجنبيها لنضارة بشرتك

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3 أخطاء تجنبيها لنضارة بشرتك 3 أخطاء تجنبيها لنضارة بشرتك

الإثنين 16-11-2015 19:36

هناك بعض العادات أو التصرفات الخاطئة التي تحدث من قبل بعض السيدات في حين أنهن لا يعلمن بأنها قد تضر بشرتهن.
ومن أهم هذه الأخطاء التي يجب تجنبها:
1. عدم الانتباه إلى تركيبة الصابون الذي تستعملينه، فهناك أنواع كثيرة من الصابون تحتوي على مواد كيميائية مؤذية تسبب جفاف بشرتك، لذا يفضل استعمال كريم التنظيف السائل، فهو غالباً يكون بتركيبة أخف من الصابون.
2. التوتر من أهم الأخطاء التي يجب تجنبها، لذا حاولي قدر المستطاع أن تبعدي نفسك عن التوتر، فالضغوطات العصبية تظهر التعب والجفاف على بشرتك فى حين أن الراحة النفسية تمنح بشرتك إشراقاً ونضارة.
3. الاختيار الخاطئ لأصناف الطعام، فالمأكولات التي تختارينها تؤدي دوراً فعالاً في محاربة جفاف بشرتك، ولابد أن تحتوي قائمة طعامك على السلطة المتنوعة والفاكهة والخضار وكل ما هو غني بالفيتامينات والمعادن.

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سيدتي