أخبار عاجلة

مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
مساء dmc - رضا " لم أتخل عن حلمي بأن أكون مهندس وعملي بدار الايتام هدفه تغيير نظرة المجتمع للايتام" -
فرانكفورت يتعادل مع بريمن بهدفين لمثلهما في البوندسليجا -
فياريال يفوز علي بيلباو بثلاثية في الليجا -
في عيد مولده الـ34.. «ريبيري» جوهرة فرنسا التي هزمت الشلل -
مساء dmc - المهندس رضا علي " عشت حياة كريمة في دار ايتام وتمت معاملتي بشكل ممتاز " -
مساء dmc - المهندس رضا علي " تربيت في دار أيتام وأصبحت مهندس وأحاول حالياً مساعدة الايتام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

Revitalift Filler لمحاربة التجاعيد من L'Oréal Paris

Google+ Print
Revitalift Filler لمحاربة التجاعيد من L'Oréal Paris Revitalift Filler لمحاربة التجاعيد من L'Oréal Paris

الإثنين 16-11-2015 21:11

أطلقت شركة L’Oreal Paris Levant مجموعة العناية بالبشرة الأكثر ابتكارًا لديه تحت إشراف أطباء الجلد، في مطعم Eau de Vie في فندق فينيسيا، في بيروت.
وحضرت طبيبة الجلد الشهيرة المتخصصة بالإجراءات التجميلية جويس عازار الحفل، حيث شاركت الحضور خبرتها بالنسبة لأحدث أساليب العناية بالبشرة لدى المرأة اللبنانية ومخاوفها بهذا الشأن، وشدّدت على أنّ تضاؤل حجم الوجه هو أكثر هذه المخاوف انتشارًا.
وعرض فريق عمل الأخصائيين لدى L’Oreal Paris أحدث ابتكارات الشركة، منتج Revitalift Filler، لمجموعة فاقت المئة من نخبة الصيادلة.
ويجدر بالذكر أنها المرة الأولى التي تبتكر فيها شركة L'Oréal Paris وصفة تحتوي على أعلى تركّز من حمض الهيالورونيك (100 ملغ من حمض الهيالورونيك الخالص) في مختبراتها، مستلهمة من حقنات أطباء الجلد. ويعمل هذا الحمض كمضاد للتجاعيد ويعيد الحجم المفقود إلى الوجه، بحيث تتلخص نتيجة استخدامه يوميًا بخدودٍ أكثر امتلاءً، وتجاعيد أقل وبالتالي مظهرًا أكثر شبابًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي