Revitalift Filler لمحاربة التجاعيد من L'Oréal Paris

أطلقت شركة L’Oreal Paris Levant مجموعة العناية بالبشرة الأكثر ابتكارًا لديه تحت إشراف أطباء الجلد، في مطعم Eau de Vie في فندق فينيسيا، في بيروت.

وحضرت طبيبة الجلد الشهيرة المتخصصة بالإجراءات التجميلية جويس عازار الحفل، حيث شاركت الحضور خبرتها بالنسبة لأحدث أساليب العناية بالبشرة لدى المرأة اللبنانية ومخاوفها بهذا الشأن، وشدّدت على أنّ تضاؤل حجم الوجه هو أكثر هذه المخاوف انتشارًا.

وعرض فريق عمل الأخصائيين لدى L’Oreal Paris أحدث ابتكارات الشركة، منتج Revitalift Filler، لمجموعة فاقت المئة من نخبة الصيادلة.

ويجدر بالذكر أنها المرة الأولى التي تبتكر فيها شركة L'Oréal Paris وصفة تحتوي على أعلى تركّز من حمض الهيالورونيك (100 ملغ من حمض الهيالورونيك الخالص) في مختبراتها، مستلهمة من حقنات أطباء الجلد. ويعمل هذا الحمض كمضاد للتجاعيد ويعيد الحجم المفقود إلى الوجه، بحيث تتلخص نتيجة استخدامه يوميًا بخدودٍ أكثر امتلاءً، وتجاعيد أقل وبالتالي مظهرًا أكثر شبابًا.