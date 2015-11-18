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من الأجمل السلطانة هيام أم السلطانة كوسيم؟

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من الأجمل السلطانة هيام أم السلطانة كوسيم؟ من الأجمل السلطانة هيام أم السلطانة كوسيم؟

الثلاثاء 17-11-2015 18:04

بدأ عرض مسلسل "السلطانة كوسيم"، واحتلّ المرتبة الأولى، كأكثر عمل درامي متداول حول العالم، فانتشرت معه التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية التي تناولت شخصية بيرين سات وقدرتها على تأدية هذا الدور ومنحه الضخامة اللازمة. واللافت كانت المنافسة بين جمهور مريم أوزرلي المعروفة بـ " السلطانة هيام" وبين السلطانة الجديدة، من دون أن تقتصر المقارنة على الأداء فحسب، بل تركزت على الصفات الجمالية للممثلتين.

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بين نعومة برن سات وجاذبية ميريام أورزلي:
تشتهر مريم أوزرلي بجمالها الجذاب وعينيها الزرقاوين اللتين كانتا تبرزان بفضل المكياج الطبيعي والشعر الذهبيّ المميز. بعد مسلسل "حريم السلطان"، أطلقت أوزرلي صيحات جمالية عادت للتجدّد، لا سيما تسريحات الشعر المنسدل مع الفرق النصفي، بشكل مجعّد طبيعي، بالإضافة إلى الرفعات الناعمة مع اكسسوارات الشعر، حتى أن التاج أصبح موضة اعتمدتها أغلبية النساء.


وها هي بيرين سات تدخل عالم المنافسة الجمالية مع أوزرلي. هذه النجمة تميزت بنعومتها وبراءة عينيها، لكنها تطلّ بدورالسلطانة كوسيم بشكل مختلف، حيث اعتمدت مكياج العيون السموكي الناعم، ما منحها نظرة قوية وغامضة. أما بالنسبة إلى تسريحة الشعر، فهي تألقت بالرفعة الملكية عبر لفّ الشعر نحو الخلف مع الغرة الجانبية. ويبقى الدور الأهم للتاج الذي يعود بشكل مختلف ومميز.
أما أنت " سيدتي" فأيّ ممثلة تجدينها الأجمل وتستحق أن تأخذ لقب " سلطانة"؟

 

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سيدتي

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