بالفيديو - تصفيات المونديال.. أوروجواي تكسر أنف تشيلي بثلاثية ' دفاعية '

استطاع منتخب أوروجواي إلحاق الهزيمة الأولى بتشيلي بطلة كوبا أمريكا في تصفيات كأس العالم 2018 بالفوز عليه بثلاثية دون رد كلها من نصيب المدافعين.

وتقدم السيليستس عن طريق مدافعه المخضرم دييجو جودين في الدقيقة 23 قبل أن يحرز الظهير الأيمن ماكسيميليانو بيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وسجل مارتن كاسيرس مدافع يوفنتوس الهدف الثالث في الدقيقة 65 ليرتقي منتخب بلده للمركز الثاني في التصفيات برصيد 9 نقاط خلف الإكوادور صاحبة الـ12 نقطة.

وتراجعت تشيلي للمركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد تعادلها في الجولة الماضية أمام ضيفتها كولومبيا بهدف لمثله بعد أن بدأت التصفيات بانتصارين هامين على البرازيل 2-0 وبيرو 4-3.

شاهد الأهداف.