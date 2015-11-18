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طبيب أسيوط يكشف تفاصيل استخراج ألف جنيه من بطن مريض..ويؤكد: حرزنا المبلغ

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طبيب أسيوط يكشف تفاصيل استخراج ألف جنيه من بطن مريض..ويؤكد: حرزنا المبلغ طبيب أسيوط يكشف تفاصيل استخراج ألف جنيه من بطن مريض..ويؤكد: حرزنا المبلغ
قال الدكتور رومانى صفوت مساعد أخصائى الجراحة بمستشفى أسيوط العام، الذى اكتشف وجود لفافة من الفلوس بمبلغ 1000 جنيه داخل الأمعاء الدقيقة ببطن أحد المرضى، إن الأطباء اعتادوا استخراج بقايا أشياء معدنية أو عظام دجاج أو بقايا طعام فى عملياتهم، لكنها هذه تعد المرة المرة الأولى التى نجد فى "فلوس" فى بطن مريض.

وأضاف د. رومانى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه فوجئ بمريض يدعى " ي، يبلغ من العمر حوالى 22 عاما يعمل بتجميع البلاستك بمنطقة سفاجا ويسكن بمنطقة غرب البلد بأسيوط يشتكى من بعض الألم الذى يشبه ألم الإصابة بالزائدة الدودية، وبعد إجراء أشعة وفحوصات لمعرفة سببه اتضح أن المريض بالفعل يعانى من وجود التهابات بالزائدة دودية.

وأوضح د. رومانى أنه أثناء إجرائه العملية للمريض فوجئ الفريق الطبى بوجود شىء غريب ملفوف داخل الأمعاء الدقيقة ببطن المريض، وعند استخراجه وجدنا قفازا طبيا داخله مبلغ 1000 جنيه ومربوط من الخارج لضمان عدم فكه، مما تسبب فى انسداد منطقة ضيقة بين الأمعاء الدقيقة والغليظة، مما نتج عنه ظهور بعض أعراض الالتهاب الزائدة على المريض من قيئ وألم شديد بالبطن .

واختتم د. رومانى أن الفريق الطبى حرر محضرا بالواقعة وأرفق معه تقرير طبى بحالة المريض الصحية ووضع المبلغ داخل حرز العمليات، وأن المريض محتجز حاليا بالمستشفى يتلقى العلاج لحين اتمام شفائه ثم تحقيق النيابة معه.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

- بالصور.. جراح بأسيوط يخرج 1000 جنيه من أحشاء مريض أثناء عملية الزائدة

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مصر 365