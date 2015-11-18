ندوة طبية: النوم وممارسة الرياضة يساعدان على نعومة الجلد والحيوية

قالت الدكتور مروة كامل، مدرس الأمراض الجلدية بطب قصر العينى، إن النوم، وممارسة الرياضة يساعدان على إفراز مادة الكولاجين، والتى تمنح الجلد النعومة والحيوية.

وأضافت فى تصريحات لها، خلال ندوة حملة "إنتى الأهم" اليوم، أنه لابد أن تهتم المرأة بجلدها منذ الطفولة، من خلال استخدام الكريمات المرطبة، وأشارت إلى أن الجلد لابد أن يتمتع باللمعان، والنعومة والتجانس فى اللون.

وقالت "لابد أن تتجنبى تعرض بشرتك للشمس، وبداية من سن الـ20 لابد من وضع واقى الشمس، أو ما يعرف باسم صن بلوك، ويتم تجديده كل 4 ساعات صيفا وشتاء، وامتنعى عن التدخين، واستعملى الكريمات المرطبة، واهتمى بتنظيف بشرتك حسب نوعها".

ومن جانبه، أشار الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب، بمعهد القلب القومى، إلى أن القلب يدق 100 ألف دقة فى اليوم بانتظام، خلال 24 ساعة، وأنه إذا شعر الإنسان بهذه النبضات فعليه التوجه فورا للطبيب، مضيفا أن الشعب المصرى أصبح أكثر همّا نظرا للضغوط العصبية، بعد الثورات العربية.