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معلقة عسل يوميًا تحسن نوم الأطفال المصابين بعدوى الجهاز التنفسى

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معلقة عسل يوميًا تحسن نوم الأطفال المصابين بعدوى الجهاز التنفسى معلقة عسل يوميًا تحسن نوم الأطفال المصابين بعدوى الجهاز التنفسى
العسل الغذاء الذى يفرزه النحل باستخدام الرحيق من الزهور، عن طريق عملية تسمى "القلس والتبخر"، ثم يتم تخزينه كمصدر للغذاء الأساسى فى شمع العسل داخل خلية النحل.

وتوصى منظمة الصحة العالمية (WHO) والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتناول معلقة من العسل يوميًا كعلاج طبيعى للسعال.

وأوضح الباحثون أن العسل يحتوى على كميات ضئيلة من الفيتامينات والمعادن، لكنه غنى بمضادات الأكسدة، ومضادات الميكروبات وله آثار مهدئة.

وأشارت دراسة أجريت عام 2007 من قبل باحثين من جامعة بنسلفانيا كوليدج للطب، إلى أن العسل يقلل من السعال الليلى ويحسن نوعية النوم لدى الأطفال المصابين بعدوى الجهاز التنفسى العلوى أفضل من أدوية السعال أو أى علاج آخر.

ووفقًا لقاعدة البيانات الغذائية الوطنية الخاصة بوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، فإن ملعقة واحدة من العسل (حوالى 21 جرامًا) تحتوى على 64 سعرًا حراريًا، 17.3 جرام من الكربوهيدرات، 0 جرام من و0 جرام من البروتين.
>وأضاف الباحثون أن العسل قد يكون فعالاً أيضًا فى علاج حرقان المعدة، ووفقًا لدراسة نشرت فى المجلة الطبية البريطانية، أكد الباحثون أن لزوجة العسل تعمل على منع حمض المعدة من الارتفاع، والذى بدوره يقلل من الحرقان والحموضة.

وقد نشرت نتائج التقرير مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”.

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مصر 365

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