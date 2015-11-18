بعد تحذيرات الصحة العالمية.. 6 حالات يجب أن تقول فيها "لا" للمضادات الحيوية

حذرت منظمة الصحة العالمية WHO مؤخراً من تنامى ظاهرة مقاومة الجسم للمضادات الحيوية، بسبب الإقبال على تناولها بشكل غير محسوب، وأكدت أننا قد نصل إلى اليوم الذى تصبح فيه الأمراض الميكروبية العادية قاتلة وتتسبب فى وفاتنا، نظراً لعجز الجسم عن مكافحتها.

وفى هذا السياق، نسلط الضوء على أبرز الحالات التى يجب أن نمتنع فيها عن تناول المضادات الحيوية حتى لا يقاومها الجسم، وذلك حسبما نشر على موقع "موجز القراء" الأمريكى، وهى تشمل:

1.التهاب الأذن الوسطى: أغلب الأعراض المرضية التى تصيب الأذن تتحسن مع مرور الوقت، خاصة إذا كان المريض طفلاً ويبلغ عمره عامين أو أكثر، ولذا يجب أن ننتظر يومين أو 3 أيام لنرى هل ستختفى الأعراض أم لا.

متى يجب أن تتناولها؟

>إذا تعرض الطفل الذى يقل عمره عن 6 شهور لآلام بالأذن فيجب أن يحصل مباشرة على المضاد الحيوى، وأما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 شهور وعامين، فيجب أن يحصلوا على المضاد الحيوى حال معاناتهم من آلام متوسطة إلى آلام شديدة، وأما الأطفال الذين تتخطى أعمارهم عامين، فيجب أن نقرر حصولهم على المضاد الحيوى حال معاناتهم من أعراض شديدة مثل ارتفاع الحرارة عن 39 سيليزيوس وخروج إفرازات من الأذن.

2.الإكزيما الجلدية: إذا كنت مصاباً بهذا المرض فإن المضادات الحيوية لن تساهم فى علاجك من الحكة واحمرار الجلد، بل يمكنك استخدام كريم مرطب أو مرهم.

متى تستخدم المضاد الحيوى؟

>إذا ظهرت عل جلدك مؤشرات لإصابتك بعدوى بكتيرية مثل ظهور القرح المليئة بالصديد، وأيضاً حال ارتفاع درجة الحرارة.

3.عدوى العين: غالباً ما يصف الأطباء لمرضاهم قطرات عين تحتوى على مضادات حيوية عقب علاج بعض أمراض العين التى يعانون منها باستخدام الحقن مثل مرض الضمور البقعى، وذلك على الرغم من أن هذه الحالات غالباً لا تستدعى ذلك، وقد يتسبب المضاد الحيوى فى التهاب وتهيج العين.

متى نلجأ له؟

>إذا أصيب الشخص بعدوى بكتيرية بالعين، ويصاب خلالها بأعراض: الاحمرار وانتفاخ العين وتساقط غزيز للدموع مع ظهور صديد وتشوش بالرؤية، فيمكن فى هذه الحال اللجوء إلى المضاد الحيوى.

4.عدوى الجهاز التنفسى: البرد والأنفلونزا وأغلب أنواع الكحة والتهاب الشعب الهوائية تحدث غالبا بسبب الفيروسات وليس البكتيريا، ولذا يجب أن تحصل على المضاد الحيوى فقط حال استمرار الكحة أكثر من أسبوعين أو حدوث ارتفاع شديد فى درجة الحرارة واستمرار ذلك لفترة طويلة، أو إذا أثبتت الاختبارات المعملية وجود بكتيريا بالفعل.

5.التهاب الجيوب الأنفية: أغلب الحالات تحدث بسبب الفيروسات، وكما أن التهاب الجيوب الأنفية الناجمة عن البكتيريا تتعافى خلال أسبوع.

متى نضطر لتناولها؟

>إذا أصبحت الأعراض شديدة أو لم تتحسن الأعراض خلال 10 أيام أو ساءت الحالة بعد أن تحسنت لفترة.

6.عدوى الجهاز البولى: فى الكثير من الأحيان يصف الأطباء المضادات الحيوية للمرضى كبار السن حال ملاحظة وجود بكتيريا فى البول، حتى إذا لم يعانِ المرضى من ظهور أى أعراض، وبالتالى فلن تُحدث هذه العقاقير أى فائدة تذكر، وسيُحدث الجسم مقاومة لها، ويجب فقط الحصول على المضادات الحيوية حال الإحساس بالحرقان أثناء التبول مع الشعور برغبة متكررة فى التبول.