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انخفاض الخصوبة لدى الرجال يرفع خطر الإصابة بسرطان الخصية 3 أضعاف

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انخفاض الخصوبة لدى الرجال يرفع خطر الإصابة بسرطان الخصية 3 أضعاف انخفاض الخصوبة لدى الرجال يرفع خطر الإصابة بسرطان الخصية 3 أضعاف
نتائج جديدة كشفت عنها دراسة علمية، أفادت أن الرجال الذين يعانون من انخفاض الخصوبة قد يكونون فى خطر متزايد للإصابة بسرطان الخصية.

لتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون أكثر من 20000 من الرجال الذين خضعوا لتحليل السائل المنوى كجزء من علاج العقم بين عامى 1996 و 2011.

تم تشخيص 421 حالة تعانى من السرطان، وكانت أكثر أنواع السرطان شيوعا هى سرطان الجلد وسرطان الخصية وسرطان البروستاتا.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن الرجال الذين كانوا يعانون من العقم أو ضعف الخصوبة، كانوا أكثر عرضة ثلاث مرات للإصابة بسرطان الخصية.

وأضاف الباحثون من جامعة ولاية يوتا فى عدد 16 نوفمبر من مجلة الخصوبة والعقم، أن مخاطر الإصابة بالسرطان عند الرجال كانت مرتبطة بعدم وجود الحيوانات المنوية فى السائل المنوى.

نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى السادس عشر من شهر نوفمبر الجارى.

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مصر 365