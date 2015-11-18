للتلاميذ.. "موسيقى البيانو" تعزز التعلم وتثبت المعلومات فى الذاكرة

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الاستماع إلى الموسيقى يعزز التعلم ويحفز اتساع حدقة العين ويساعد على الاحتفاظ بالمعلومات فى الذاكرة.

أوضح الباحثون خلال الدراسة التى أجرت فى جامعتين بالنمسا لتحليل تأثير الموسيقى على التلاميذ والتى شملت على أكثر من 60 مشاركا الذين استمعوا إلى ألحان البيانو، أن الاستماع إلى الموسيقى العاطفية يسبب اتساعا لحدقة العين، والذى بدوره يزيد من التركيز.

أكد الباحثون على أن الاستماع إلى الموسيقى أثناء الدراسة أو أداء أثناء اداء المهام العقلية، قد يكون مفيدا لأنه يحسن الانتباه والذاكرة والقدرة على القيام بالمسائل الرياضية وكذلك يساعد فى تخفيف الاكتئاب والقلق.

وأضاف الدكتور نيك بيرهام، المحاضر فى كلية العلوم الصحية بالنمسا، أن الموسيقى تعزز الذاكرة على المدى القصير.

نشرت الدراسة مؤخراً عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، وذلك فى السادس عشر من شهر نوفمبر الجارى.