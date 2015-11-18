"قطرة الأتروبين" أحدث وسيلة لحماية الأطفال من الإصابة بقصر النظر

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية جديدة أشرف عليها باحثون من معهد أبحاث العين بجامعة سنغافورة حيث كشفت عن أحدث وسيلة لحماية الأطفال من الإصابة بقصر النظر.

وشملت الدراسة 400 طالب من كلا الجنسين، تتراوح أعمارهم ما بين 6 و12 عاماً، واستمرت لمدة 5 أعوام، حصلوا خلالها على قطرة الأتروبين بشكل يومى منتظم.

وكشفت النتائج أن الطلاب الذين استخدموا قطرة الأتروبين قلت معدلات إصابتهم بقصر النظر بنسبة 50% مقارنة ً بالطلاب الذين لم يستخدموها إطلاقاً، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وأوضح الباحثون أن القطرة التى كانت تحتوى على أقل تركيز من الأتروبين (0.01%) كانت هى الأكثر فاعلية فى الحد من فرص الإصابة بقصر النظر، ولم تتسبب سوى فى عدد محدود من الآثار الجانبية، والتى تمثلت فى الإصابة بحساسية تجاه الضوء وزيادة قطر حدقة العين بمقدار 1 مم.

وكانت الأبحاث الطبية السابقة قد أشارت أن الطلبة المتفوقين و"الدحيحة" هم الأكثر عرضة للإصابة بقصر النظر بسبب إفراطهم فى تدقيق النظر بالكتب وعدم قضائهم وقتا كافيا خارج المنزل، وأكدت أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم يعد هو الحل الأمثل للوقاية من الإصابة بقصر النظر.