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دراسة: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر إصابة الأطفال باعتلال الشبكية

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دراسة: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر إصابة الأطفال باعتلال الشبكية دراسة: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر إصابة الأطفال باعتلال الشبكية
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الرضاعة الطبيعية قد تساعد على التقليل من خطر وجود مشكلة خطيرة فى العين، المعروفة باسم "اعتلال الشبكية الناتج عن الولادة المبكرة".

ويُذكر أن اعتلال الشبكية الناتج عن الولادة المبكرة يسبب نمو الأوعية الدموية فى شبكية العين، والأنسجة الحساسة للضوء فى الجزء الخلفى من العين، وعندما تنمو الأوعية فإنها يمكن أن تتسبب فى فصل شبكية العين وتدمير الرؤية، وفقا للمعهد الوطنى للعيون بالولايات المتحدة.

وقال الباحثون إن تغذية الرضع بحليب الثدى، يخفض خطر الإصابة باعتلال الشبكية بنحو 75 فى المائة بالنسبة للأطفال الذين يولدوا مبكراً.

وأوضح الباحثون أن الرضاعة الطبيعية تلعب دورا قوياً فى حماية الأطفال حديثى الولادة المولودين مبكراً من الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل التوحد واعتلال شبكية العين.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 2200 طفل من المولودين مبكراً فى الصين وكندا وبريطانيا، ومعرفة عدد مرات الرضاعة من حليب الأم أو الحليب الصناعى.

ووجد الباحثون أن الأطفال المولودين مبكراً تحت وزن 1 كجم الذين يرضعون طبيعياً، كانوا أقل عرضة للإصابة باعتلال شبكية العين.. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.
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