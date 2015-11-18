التهاب وحساسية الأنف يجعلك أكثر عرضة للاكتئاب بمعدل 4 أضعاف

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الأشخاص الذين يعانون من حمى القش أو المعروفة باسم التهاب الأنف التحسسى، أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمعدل 4 مرات.

ويعتقد الباحثون أن حمى القش تسبب التهاب الأوعية الدموية والأنسجة فى جميع أنحاء الجسم الناجمة عن الحساسية لحبوب اللقاح وهو ما له تأثير ضار طويل الأمد على الدماغ.

وأوضح الباحثون أن موسم حمى القش يمكن أن يكون له آثار نفسية خطيرة فى وقت لاحق من الحياة، حيث إن هناك نحو عشرة ملايين شخص سنويًا فى بريطانيا يعانون من حمى القش، التى تصل ذروتها فى أواخر الربيع والصيف.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون من الجامعة الوطنية يانغ مينغ فى تايوان بتحليل بيانات 10000 شخص يعانون من حمى القش و30000 دون ذلك، ومعرفة ارتباط الالتهاب بالاكتئاب، واضطراب ثنائى القطب وانفصام الشخصية، وراقبوا كل من المجموعتين لمدة عشر سنوات تقريبًا.

وأظهرت الدراسة أن المراهقين الذين يعانون من حمى القش كانوا أربع مرات أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب واضطراب ثنائى القطب وانفصام الشخصية.

وكشفت دراسة دنماركية سابقة أجريت فى عام 2010، أن الذين يعانون من الحساسية مثل حمى القش لديهم خطر أعلى من 30% للانتحار من أولئك الذين كانوا لا يعانون من الحساسية.