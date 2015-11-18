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الإفطار الصحى للتلاميذ يعزز قدراتهم فى التحصيل الدراسى

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الإفطار الصحى للتلاميذ يعزز قدراتهم فى التحصيل الدراسى الإفطار الصحى للتلاميذ يعزز قدراتهم فى التحصيل الدراسى
أظهر بحث أن التلاميذ الذين يتناولون إفطارا صحيا كل يوم لديهم فرصا أكبر فى أن يكون لديهم أداء أفضل فى المدرسة.

وبحسب الباحثين فى جامعة كارديف فإن من يبدأون يومهم بتناول الحبوب والخبز والحليب أو الفاكهة لديهم فرصا أفضل بمقدار الضعف للأداء بشكل جيد فى الامتحانات، كما أن تناول الوجبات الخفيفة كرقائق البطاطس أو الحلويات فى الصباح ليس أفضل من عدم تناول أى شىء على الإطلاق.

وخلص الباحثون – الذين وجهوا أسئلة لـ5000 طفل تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عاما من أكثر من مائة مدرسة ابتدائية - أن التلاميذ الذين استمروا فى تناول الفاكهة والخضراوات فى أوقات أخرى من اليوم كان لهم أداء أفضل.

وبينما يقول الأكاديميون منذ وقت طويل إن ثمة علاقة بين تناول الوجبات الصباحية وتحفيز قدرة الدماغ، قال فريق البحث بجامعة كارديف أن دراستهم الكبيرة توصلت إلى "الدليل الأقوى إلى الآن بهذا الشأن".

وقال الدكتور جراهام مور أن "ثمة ارتباطا كبيرا بين تناول الإفطار والأداء الجيد ولكن هناك ارتباط أيضا بين تناول الفطور الصحى وحسن الأداء".
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مصر 365