بالأسماء.. مصرع 7 وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

شهد الطريق الدولى الساحلى حادثا مروعا، أدى لمصرع 7 وإصابة 5 آخرين، نتيجة تصادم سيارة نصف نقل، بأخرى نقل، نتيجة السرعة الزائدة، تم نقل الجثث لمشرحة المستشفى المركزى ببلطيم والمصابين للمستشفى لعلاجهم.

والمتوفون هم، ماهر حميدة النيل 28سنة، وبيومى إبراهيم النيل 70سنة، وإبراهيم بيومى النيل 28سنة وفاضل العجمى مصطفى شاهين 35سنة، وجبر جمعة السيد بقرة 23سنة، وحسن العجمى حسن شاهين 30سنة، وسعد دردرة 55سنة.

وأصيب محمد بيومى إبراهيم النيل 30سنة، وتم تحويله لمستشفى المنصورة الجامعى لخطورة حالته وإصابته باشتباه ارتجاج بالمخ، ومحمد حميد إبراهيم النيل 41 سنة وأحيل أيضا لمستشفى المنصورة الجامعى لخطورة حالته، ومحمود عبدالجليل النيل 14سنة، وعبدالفتاح أحمد عبده 35سنة ومحمد سعد دردرة.

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