دراسة: مرضى السمنة والسكر معرضون لكسور العظام والحل فى الرياضة

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ميسورى- كولومبيا الأمريكية، حيث أشارت إلى أن الأشخاص المصابين بالسمنة ومرض السكر من النوع الثانى أكثر عرضة للإصابة بكسور العظام.

وفسر الباحثون ذلك بأن هذه الأمراض تؤثر بشكل سلبى على تركيبة وتكوين العظام، وتؤدى على المدى البعيد إلى إصابتها بالضعف والوهن وتقليل كثافتها، ومن ثم تصبح أكثر عرضة للكسر مع أقل ضغط تتعرض له.

وأوصى الباحثون بممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بشكل منتظم، فهى لا تساهم فقط فى منع الإصابة بمرض السكر وفرط الوزن والسمنة، ولكنها تساهم أيضًا فى تقوية العظام والحد من فرص إصابتها بالكسور وخفض فرص الإصابة بهشاشة العظام.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Metabolism" خلال شهر نوفمبر الجارى، كما نشرت على موقع "indiatimes" فى الثامن عشر من شهر نوفمبر الجارى.