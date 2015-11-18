وزير التنمية المحلية: الانتهاء من كافة استعدادات المرحلة الثانية للانتخابات

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وتوفير أماكن إقامة للقضاة واحتياجاتهم وكافة مستلزمات العملية الانتخابية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم التواصل مع المحافظين التى ستجرى المرحلة الثانية للانتخابات فى محافظاتها لمتابعة الأوضاع معهم، مشيرا إلى أنه على تواصل دائم معهم.

وأوضح أن هناك غرفة عمليات مركزية ستعقد على مدار الانتخابات وجولة الإعادة للمرحلة الثانية، وسيتابع من خلالها الانتخابات منذ بدء الاقتراع وحتى غلق اللجان، لافتا إلى أنه سيتم التواصل مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس لحظة بلحظة ورفع تقرير دورى لرئيس الوزراء حول سير العملية الانتخابية.

وتمنى وزير التنمية المحلية زيادة نسبة الإقبال على الانتخابات فى المرحلة الثانية، حيث قال: "كلما زاد إقبال المواطنين على الانتخابات ستكون المشاركة أكثر فاعلية.. والشعب قادر على اختيار من يمثله".

وشدد "بدر" على أن الحكومة لا تتدخل فى العملية الانتخابية إلا من خلال توفير كافة احتياجات اللجنة العليا للانتخابات والتأمين لخروج الانتخابات بكل شفافية ونزاهة، مشيداً بالمرحلة الأولى للانتخابات والتأمين الذى شهدته بفضل جهود الشرطة والجيش، ودور القضاة.

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