فرنسا تعلن وجود متهم تاسع متورط فى هجمات باريس الإرهابية

توصلت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيقات فى حادث باريس إلى أن هناك متهما جديدا وهو التاسع من المتورطين فى العمليات الإرهابية التى أراقت الدماء الجمعة الماضى، حسبما جاء فى صحيفة لو فيجارو الفرنسية.

وقالت الصحيفة، إن مقاطع الفيديو التى تستند إليها جهات التحقيق أكدت صحة وجود متهم متورط تاسع فى الاعتداءات التى شهدتها باريس، وهو عضو فى المجموعة التى هاجمت المنطقة 10 و11 فى العاصمة الفرنسية.

وقالت التحقيقات إنه كان متواجدا داخل السيارة التى تم إطلاق النيران من خلالها والتى كان بداخلها مجموعة مؤلفة من إبراهيم عبد السلام، الذى فجر نفسه فى مطعم، وكان بالتأكيد برفقة شقيقه صلاح عبد السلام، وآخر لم يتم تحديد دوره.

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