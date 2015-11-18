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وزير الإسكان: فتح باب الحجز لمشروع "بيت الوطن" الأسبوع المقبل

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وزير الإسكان: فتح باب الحجز لمشروع "بيت الوطن" الأسبوع المقبل وزير الإسكان: فتح باب الحجز لمشروع "بيت الوطن" الأسبوع المقبل
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن هناك جهات دولية كثيرة تقف بجوار وتشرف على التحقيقات فى حادث سقوط الطائرة الروسية والتى سقطت فى سيناء، لافتا إلى أن وزارة الإسكان حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح فتح باب الحجز لمشروع "بيت الوطن" للمصريين فى الخارج خلال الأسبوع المقبل، قائلا: "هذا المشروع يتميز بأنه يقع فى أفضل مواقع فى مصر".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلدى"، أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس تمت مناقشة عدد من الخطوات التى تمت منذ لمواجهة السيول فى الإسكندرية والبحيرة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إلى أن هناك عددا من المشروعات العاجلة والتى تنفذ فى الإسكندرية والبحيرة للمناطق التى حدث بها تراكم لمياه الأمطار، ومنها رفع كفاءة الصرف الصحى، وهناك متابعة جيدة لتنفيذ هذه المشروعات فجزء تم الانتهاء منها وجزء الأسبوع المقبل.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، هناك عدد من المشروعات التنموية العمرانية الجديدة لاستيعاب الزيادة سكانية حتى لا يكون هناك عشوائيات.

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مصر 365

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