مرشح برلمانى فى الإسماعيلية يتهم مجهولين بخطف نجله لإجباره على الانسحاب

قام مجهولون بخطف نجل مرشح بالدائرة الرابعة بالإسماعيلية، والتى تضم مركزى القصاصين والتل الكبير، لإجباره على الانسحاب من السباق الانتخابى.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز التل الكبير من (ياسين.م.ع)، 34 سنة، تاجر مقيم تل البلد مركز التل الكبير، ومرشح الدائرة الرابعة بالإسماعيلية، يتهم مجهولين بخطف نجله (محمد)، 11 سنة، طالب بالصف السادس الابتدائى.

وأضاف المبلغ بتلقيه اتصالًا تليفونيًا من مجهولين يطالبونه بالانسحاب من الانتخابات أو سداد فدية نصف مليون جنيه لإطلاق سراح نجله.

وقال والد الطفل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "إننى فوجئت أثناء وجودى فى أحد المؤتمرات الانتخابية الخاصة بى باتصال تليفونى يخبرنى بخطف ابنى وأعطونى خيارين إما أن أتنازل عن الترشح للانتخابات أو سداد مبلغ نصف مليون جنيه مقابل إطلاق سراح نجلى.

وأكد والد الطفل: "إننى لا أملك حتى 500 جنيه، وتقدمت ببلاغ للجهات الأمنية من أجل إطلاق سراح نجلى وعودته لى".

وأضاف حسن نبوى (موظف)، أحد جيران المرشح: "إننى أثناء تواجدى فى مؤتمر المرشح فوجئت بالاتصال، وحكى لى والد الطفل عن الاتصال، ومازلنا نبحث عن الطفل مع الجهات الأمنية".

>تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

- بالصور.. تفاصيل خطف عريس الإسكندرية.. مدنيون بـ"ميكروباص"استوقفوا سيارته واقتادوه.. والشرطة: لا علاقة لنا بالحادث..والعروس تفقد النطق..وأصدقاء"بدر" يدشنون هاشتاج "العريس المخطوف"..والبحث ما زال مستمرا

>

>