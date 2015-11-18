أخبار عاجلة

مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
مساء dmc - رضا " لم أتخل عن حلمي بأن أكون مهندس وعملي بدار الايتام هدفه تغيير نظرة المجتمع للايتام" -
فرانكفورت يتعادل مع بريمن بهدفين لمثلهما في البوندسليجا -
فياريال يفوز علي بيلباو بثلاثية في الليجا -
في عيد مولده الـ34.. «ريبيري» جوهرة فرنسا التي هزمت الشلل -
مساء dmc - المهندس رضا علي " عشت حياة كريمة في دار ايتام وتمت معاملتي بشكل ممتاز " -
مساء dmc - المهندس رضا علي " تربيت في دار أيتام وأصبحت مهندس وأحاول حالياً مساعدة الايتام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصادر: تقرير تقييم المحافظين أمام رئيس الجمهورية خلال أيام

Google+ Print
مصادر: تقرير تقييم المحافظين أمام رئيس الجمهورية خلال أيام مصادر: تقرير تقييم المحافظين أمام رئيس الجمهورية خلال أيام
قالت مصادر حكومية مسئولة، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، سيعرضان على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأيام القليلة القادمة تقريرا حول تقييم أداء المحافظين، وأهم الملاحظات حول عدد من المحافظين ممن اتسم أداؤهم بالضعف، مضيفة قائلة: "التقييم مستمر وسيعرض على الرئيس خلال أيام فور الانتهاء منه".

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن حركة المحافظين والتقييم واختيار الأنسب وأصحاب الكفاءة سارية، موضحة أن وزير التنمية المحلية التقى عددا من المرشحين فى إطار التشاورات حول تغيير عدد من المحافظين ممن يتسم أداؤهم بالضعف وعدم القدرة على التعامل مع المشاكل والأزمات.

وأوضحت المصادر أن قائمة المرشحين التى تم عرضها على رئيس الجمهورية منذ أيام، وأبدى عليها رئيس الجمهورية عددا من الملاحظات، وطالب باختيار أصحاب الكفاءات والتركيز على الشباب والاستفادة من خبراتهم، فتم عقب ذلك لقاء عدد آخر من المرشحين من قبل وزير التنمية المحلية.

ولفتت المصادر إلى أن وزير التنمية المحلية يعد تقارير دورية حول تقييم أداء المحافظين الحاليين، وتابعت: "وزير التنمية المحلية أبدى ملاحظات على أداء عدد من المحافظين وطالبهم بتحسين دورهم وخدمة المواطنين والنزول للشارع والتواصل مع الأهالى والاستماع لمطالبهم".

وأشارت المصادر إلى أن وزير التنمية المحلية أكد أنه سيقوم بجولات مفاجئة على المحافظات دون إخطار سابق لهذه المحافظات للإطلاع على طبيعة عملهم على أرض الواقع.

أوضحت المصادر أن كلا من محافظى الجيزة وأسوان والبحيرة وبنى سويف وأسيوط، هناك ضعف فى أدائهم، وضمن التغييرات المرتقبة- على حد قول المصادر.


>- مصادر: حركة المحافظين ستتضمن استعباد 80% من المحافظين الجدد المعينين بالحركة الأخيرة.. وتؤكد: رئيس الوزراء فى مأزق بسبب قصر الفترة المتاحة أمامه.. ومحافظو الأقصر والبحيرة والمنوفية أبرز الراحلين
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365