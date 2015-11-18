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الاتجاهات الحديثة فى الرعاية الصحية بمؤتمر كلية التمريض فى جامعة القناة

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الاتجاهات الحديثة فى الرعاية الصحية بمؤتمر كلية التمريض فى جامعة القناة الاتجاهات الحديثة فى الرعاية الصحية بمؤتمر كلية التمريض فى جامعة القناة
تنظم كلية التمريض بجامعة قناة السويس اليوم الأربعاء مؤتمرها الدولى الخامس تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة فى الرعاية الصحية المتقدمة"، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وبرئاسة الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسينى عميد كلية التمريض ومقرر المؤتمر الدكتور وليد إبراهيم شعبان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وسكرتير المؤتمر فتحية عبد الرازق والدكتورة فريدة كامل.

وقالت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية، إن محاور المؤتمر تتناول موضوعات كل من الصحة النفسية والعقلية والرعاية الصحية للبالغين وللمرأة وللمسنين وللأطفال وصحة المجتمع والبيئة والتعليم التمريضى والطبى والعناية الحرجة والطوارئ ومهارات القيادة والإدارة والطب التكميلى.

ومن المقرر أن تعقد لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى على هامش المؤتمر ورشة عمل بعنوان تحسين دورة التدريب العملى للكليات والمعاهد الفنية ويحضرها وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومنسقو البرامج التعليمية.
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