مؤتمر لتفعيل منظومة النقل بالسكة الحديد بميناء دمياط

قال ممدوح الشيطى، المتحدث الرسمى لهيئة ميناء دمياط، لـ"اليوم السابع"، إنه انطلاقًا من سياسة الدولة والحكومة الهادفة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكه للدولة بصفة عامة، وللسكك الحديدية والنقل النهرى بصفة خاصة، وبناء على التوصيات الدائمة لوزير النقل فى هذا الصدد، عقد فى ميناء دمياط مؤتمر مهم برعاية اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس الهيئة، بغرض دراسة تفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط.

وتابع: "ودعيت إليه كل الجهات المعنية بعملية النقل بأنواعه منها هيئة السكك الحديدية – هيئة النقل النهرى – الجمارك – شركة دمياط لتداول الحاويات – الشركة العامة للصوامع والتخزين – شرطة الميناء – جميع الخطوط الملاحية – جميع شركات الشحن والتفريغ، بالإضافة إلى أطراف مجتمع الميناء، حيث تم عرض ومناقشة المشاكل والمعوقات التى تعترض عملية النقل بكل من السكة الحديد والنقل النهرى".

وأضاف: "المؤتمر بدأ بكلمة الربان طارق شاهين، نائب رئيس الهيئة للتشغيل، والذى تطرق إلى أهمية تفعيل منظومة النقل بالسكة الحديد والنقل النهرى"، مشيرًا إلى ضرورة إزالة جميع المعوقات من أجل الوصول إلى تفعيل كامل لمنظومة النقل متعدد الوسائط التى يتميز بها ميناء دمياط، ثم قدم ممثل السكك الحديدية عرضًا أشار فيه إلى الإمكانات والتسهيلات المتاحة لدى الهيئة لتسهيل عمليات نقل الحاويات والبضائع من الميناء".

وأوضح المتحدث الرسمى لهيئة ميناء دمياط الميزات التنافسية لقطاع السكك الحديد مقارنة بباقى وسائل النقل، مبديًا استعداد الهيئة لتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات الممكنة لتشجيع الاعتماد على النقل من خلال الشبكة التى يصل طولها إلى 9500 كم من شمال البلاد إلى جنوبها وإلى الموانئ المصرية، مؤكدًا أن هناك مخططًا لرفع نصيب السكة الحديد من البضائع المنقولة من 1% إلى 5% بحلول عام 2027.

كما استعرض ممثل الهيئة العامة للنقل النهرى إمكانات الخط النهرى والأهوسة، مشيرًا إلى إمكانية انتظام العمل بالأهوسة الملاحية على مدار 24 ساعة وصلاحية غاطس شبكة الممرات الملاحية بنهر النيل لمرور الوحدات النهرية بأمان تام، موضحًا أهمية موقع ميناء دمياط النهرى وكونه ظهيرًا خلفيًا للميناء البحرى الذى تم إنشاؤه فى عام 1986 بطول 340 مترًا وتربطه بنهر النيل قناة بطول 4.5 كم وعمق 5 أمتار وبعرض 30 مترًا من القاع و90 مترًا من السطح.

وقدم مدير عام حركة البضائع بالميناء عرضًا عن إمكانات الميناء وعناصر تميزه عن باقى الموانئ المصرية، فيما يخص منظومتى النقل بالسكة الحديد والنقل النهرى ورؤية الميناء فى تفعيل المنظومة والدور المطلوب منها لسرعة سحب البضائع من المخازن والمستودعات بنسبة عالية.

وانتهى المؤتمر إلى العديد من التوصيات والنتائج الإيجابية التى سوف تسهم بفاعلية فى تشجيع وتسهيل عمليتى النقل بالسكة الحديد والنقل النهرى، أهمها:

>• تقديم شركة دمياط لتداول الحاويات إعفاءً كاملًا من رسوم نقل الحاويات الواردة والصادرة من الساحة إلى القطارات والعكس والتى كانت تصل إلى 88 دولارًا للحاوية الواحدة.

• بالنسبة للحبوب وافق رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط على اعتماد الوازن البحرى فى تحديد أوزان الحبوب المنصرفة بواسطة الميناء النهرى.

• قرار رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بتوفير سيارات لنقل الحبوب من صوامع الغلال إلى الوحدات النهرية مباشرةً تشجيعًا لاستخدام النقل النهرى مع التوصية بإنشاء سيور ناقلة للحبوب بين الميناء النهرى والصوامع.

وأنهى المؤتمر أعماله على أن يتم عقد جلسات دورية لمتابعة نتائح وتوصيات المؤتمر وحل أية عقبات أو مشكلات تعوق التنفيذ.