جامعة أسيوط تجمع بين مصر والسودان فى مؤتمر طبى حول أمراض القلب والصدر

تعقد جمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم بجامعة أسيوط مؤتمرها السنوى الرابع المقام هذا العام بمحافظة أسوان، فى الفترة من 25 -28 نوفمبر، والذى يناقش العلاقة بين أمراض القلب والصدر، بالاشتراك مع جامعة أسوان وجامعة النيلين السودانية.

وأكدت الدكتورة سوزان سلامة، الأستاذ بقسم أمراض الصدر، أن المؤتمر يأتى فى إطار اهتمام الجمعية بالربط بين الأقسام الطبية المختلفة، وكيفية معالجة أحد الأمراض مع وجود مرض آخر وعلاقة كل منهما بالآخر، مشيرة إلى أنه فى هذا العام ستتم مناقشة أمراض الصدر والقلب وعلاقة كل منهما بالآخر والأمراض المتعلقة، بالإصابة بهما ومضاعفاتهما وطرق العلاج المختلفة وكيفية اختيار الأنسب منها طبقاً لكل حالة.

وعن أهم محاور المؤتمر، أوضحت الدكتورة مها الخولى، أستاذ أمراض الصدر بطب أسيوط، ومقرر عام المؤتمر، أن المؤتمر يشتمل على محورين أساسيين، يرتكز الأول على أمراض الصدر وعلاقتها بالقلب، حيث يشتمل على كل ما هو حديث وشيق عن أمراض السدة الرئوية المزمنة، الربو الشعبى، ارتفاع ضغط الشريان الرئوى وجلطاته، حالات فشل التنفس، والحالات الحرجة فى العناية المركزة لأمراض الصدر إلى جانب اضطرابات التنفس أثناء النوم وتأثيرها الضار على القلب.

وعن المحور الثانى والذى يتناول أمراض القلب وعلاقتها بالصدر، أضافت دكتورة لمياء شعبان أستاذ أمراض الصدر بطب أسيوط أن المؤتمر يتضمن معلومات حديثة وشيقة عن أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم واضطرابات ضربات القلب، وكذا التشخيص والعلاج التدخلى لبعض أمراض القلب وكذلك الأمراض المصاحبة لأمراض القلب والصدر مثل الداء السكرى، معلنةً أن مؤتمر هذا العام ولأول مرة فى المؤتمرات العلمية يتم التطرق إلى التمريض وكيفية تعامله مع الحالات المزمنة والحرجة، وكذلك إضافة وسائل التغذية العلمية السليمة لحالات مرضى القلب والصدر.