استدعاء مرشح بالسويس للتحقيق وتشكيل لجنة لرصد مخالفات الدعاية

استدعت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة السويس المرشح "م. ع"، أمس الثلاثاء، للتحقيق معه فى البلاغ المقدم تحت رقم 172 و 74 لسنة 2015 من بعض المحامين والنشطاء بالمجتمع المدنى بشأن مخالفات الدعاية وتعدى الحد الأقصى للدعاية والمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية واستخدام شعارات دينية وتقديم هدايا لمؤسسات الدولة.

وقررت اللجنة، التى قامت بفحص البلاغ المقدم، برئاسة المستشار شريف لطفى، بناء على المادة رقم 36 من القانون رقم 45 لسنة 2014 الصادر بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تشكيل لجنة مراقبة الدعاية من خبراء مكتب خبراء وزارة العدل بالسويس مكونة من "أيمن حسين عوض ومحمد أحمد القلعاوى وأحمد مظهر إسماعيل"، وإعداد تقرير حول ما جاء بالشكوى المرفقة ورصد الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشح.

كما ستقوم اللجنة المشكلة بتحديد ضوابط الدعاية التى قام بها المرشح ورصد كل المخالفات التى قام بها ومن بينها خلط الدين بالسياسة باستخدام آيات قرآنية فى الدعاية الخاصة به بالمخالفة للقانون.

كما طالبت اللجنة خلال التحقيق الذى حضره 2 ممثلين عن المرشح ومحمد المليجى المحامى الحقوقى ممثلا عن مقدمى البلاغ من المرشح إحضار كشف بالحساب المودع من الأموال والدعاية حديث قيد السحب والصرف وفواتير متعلقة بصرف الدعاية الانتخابية وبيان من الأحياء الخمسة فى السويس بشأن تراخيص الدعاية بشأن المرشح.

كما طالبت اللجنة إقرار الذمة المالية للمرشح عند التقديم وبيان تفصيلى يوضح وسائل الإعلام التى قام بها المرشح من مؤتمرات اللافتات (المسموع والمرئى والمقروء للدعاية).

من جانبه قدم محمد المليجى المحامى الشكر للجنة المشكلة لفحص البلاغ ورئيس محكمة السويس ورئيس لجنة الانتخابات على سرعة التحقيق فى البلاغ تحقيقا للعدالة وتطبيقا للقانون وحماية المواطنين من المال السياسي وخلط الدين بالسياسة واستغلال مؤسسات الدولة ومسئوليها فى أعمال الدعاية وتقديم رشاوى انتخابية فى شكل تبرعات.

أضاف محمد المليجى لـ"اليوم السابع" أنه يتمنى من اللجنة إصدار قرارها العادل فى المخالفات الموثقة التى تم تقديمها بشكل عاجل وسريع تحقيقاً للعدالة وتطبيق القانون.

وكشف المليجى أن عددا من المرشحين فور علمهم بقرار اللجنة بتشكيل فريق من الخبراء بفحص الشوارع وإعداد تقرير عن الدعاية قاموا برفع اللافتات من الشوارع حتى لا يتم رصدها.

على جانب آخر علم "اليوم السابع" أن اللواء العربى السروى، محافظ السويس، استدعى مدير الصحة والتعليم وعددا من المديريات الخدمية لسماع أقوالهم فيما يتعلق بما نشر فى دعاية المرشح المقدم ضده البلاغ بتقديم هدايا مالية لهذه المؤسسات.

يذكر أن مجموعة من المحامين والنشطاء تقدموا أمس الأول ببلاغ موثق بالمستندات عن المخالفات الانتخابية لرئيس محكمة السويس ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة والمحامى العام لنيابات السويس، وهو أول بلاغ يتم تقديمه عن المخالفات الدعاية بالسويس.