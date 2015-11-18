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وصول 128ألف و385 طن بوتاجاز و234 ألف و241 طن فحم لموانى البحر الأحمر

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وصول 128ألف و385 طن بوتاجاز و234 ألف و241 طن فحم لموانى البحر الأحمر وصول 128ألف و385 طن بوتاجاز و234 ألف و241 طن فحم لموانى البحر الأحمر
إستقبلت موانئ البحر الأحمر كميات من السلع الضرورية خلال شهر أكتوبر الماضى منها 128 ألف و 385 طن بوتاجازو59 الف و728 طن قمح و 64 ألف و371 طن زيت طعام و 234 الف و241 طن فحم و 993 طن حيوانات حية.

فى فى حين تم تداول كميات من بضائع اخرى حيث تم تداول 31 الف و 361 طن الومنيوم بكمية وارد 31 الف و 141 طن و صادر 220 طن ، و تداول 169 الف و 743 طن حديد بكمية وارد 103 الف و 228 طن و صادر 66 الف و 515 طن.

وتداول 37 ألف و692 طن بضائع خطرة لاسفى بعض الصناعات بكمية وارد 30 ألف و 59 طن و صادر 7633 طن بينما تم تداول 5262 طن معدات بكمية وارد 4116 طن و صادر 1146 طن،وتم تصدير 208 الف و 817 طن فوسفات و 86 الف و 753 طن اسمنت.

وصول 6500 طن بضائع عامة ميناء الادبية
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يستعد ميناء الادبية اليوم لاستقبال السفينة شمس و على متنها 4 الاف طن بضائع عامة قادمة من العقبة و السفينة نافى موون و على متنها 2500 طن بضائع عامة قادمة من الصومال و السفينة كيم هوستن لشحن 3700 طن كيماويات ايثيل جليكول قادمة من شرق اسيا.
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114 حاوية تغادر ميناء السخنة
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يشهد ميناء السخنة اليوم مغادرة السفينة او ام اورديوم و على متنها 114 حاوية متجهة الى بورسودان .
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957 راكب يغادرون ميناء سفاجا
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يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة مسرة و على متنها 947 راكب و 35 سيارة و 20 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 10 راكب .
>كما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سيل كلود و على متنها 27 الف و 498 طن فحم قادمة من الكويت و السفينة بيكادرين و على متنها 54 شاحنة و54 راكب و 24 سيارة .
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وصول 969 راكب لميناء نويبع
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يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة و على متنها 472 راكب و 11 شاحنة و 2 سيارة و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 47 شاحنة.

على جانب اخر شهد الميناء إستقبال العبارة ايلة و على متنها 497 راكب و 7 سيارة و 12 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 45 شاحنة كما غادرت العبارة ايلة و على متنها 607 راكب و 10 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 43 شاحنة و 126 طرد سمك.
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