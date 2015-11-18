وصول 128ألف و385 طن بوتاجاز و234 ألف و241 طن فحم لموانى البحر الأحمر

إستقبلت موانئ البحر الأحمر كميات من السلع الضرورية خلال شهر أكتوبر الماضى منها 128 ألف و 385 طن بوتاجازو59 الف و728 طن قمح و 64 ألف و371 طن زيت طعام و 234 الف و241 طن فحم و 993 طن حيوانات حية.

فى فى حين تم تداول كميات من بضائع اخرى حيث تم تداول 31 الف و 361 طن الومنيوم بكمية وارد 31 الف و 141 طن و صادر 220 طن ، و تداول 169 الف و 743 طن حديد بكمية وارد 103 الف و 228 طن و صادر 66 الف و 515 طن.

وتداول 37 ألف و692 طن بضائع خطرة لاسفى بعض الصناعات بكمية وارد 30 ألف و 59 طن و صادر 7633 طن بينما تم تداول 5262 طن معدات بكمية وارد 4116 طن و صادر 1146 طن،وتم تصدير 208 الف و 817 طن فوسفات و 86 الف و 753 طن اسمنت.

وصول 6500 طن بضائع عامة ميناء الادبية

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114 حاوية تغادر ميناء السخنة

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957 راكب يغادرون ميناء سفاجا

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وصول 969 راكب لميناء نويبع

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يستعد ميناء الادبية اليوم لاستقبال السفينة شمس و على متنها 4 الاف طن بضائع عامة قادمة من العقبة و السفينة نافى موون و على متنها 2500 طن بضائع عامة قادمة من الصومال و السفينة كيم هوستن لشحن 3700 طن كيماويات ايثيل جليكول قادمة من شرق اسيا.يشهد ميناء السخنة اليوم مغادرة السفينة او ام اورديوم و على متنها 114 حاوية متجهة الى بورسودان .يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة مسرة و على متنها 947 راكب و 35 سيارة و 20 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 10 راكب .>كما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سيل كلود و على متنها 27 الف و 498 طن فحم قادمة من الكويت و السفينة بيكادرين و على متنها 54 شاحنة و54 راكب و 24 سيارة .يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة و على متنها 472 راكب و 11 شاحنة و 2 سيارة و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 47 شاحنة.

على جانب اخر شهد الميناء إستقبال العبارة ايلة و على متنها 497 راكب و 7 سيارة و 12 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 45 شاحنة كما غادرت العبارة ايلة و على متنها 607 راكب و 10 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 43 شاحنة و 126 طرد سمك.

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