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خصم شهر من راتب سائق بإسعاف الوقف فى قنا لوضعه مخلفات قصب داخل السيارة

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خصم شهر من راتب سائق بإسعاف الوقف فى قنا لوضعه مخلفات قصب داخل السيارة خصم شهر من راتب سائق بإسعاف الوقف فى قنا لوضعه مخلفات قصب داخل السيارة
قررت المحكمة التأديبية بقنا، برئاسة المستشار عاصم محمد، خصم شهر من راتب سائق بإسعاف المركز الطبى بالوقف، لإهماله فى استخدام سيارة الإسعاف عهدته بوضع كمية من عيدان ومخلفات القصب بداخلها.

وكانت النيابة الإدارية بنجع حمادى، برئاسة فرج صدقى رئيس النيابة وتحقيق أمانى محاريق وكيل أول النيابة، وجهت اتهاما لـ"محمود.أ.م" سائق بالمركز الطبى إسعاف الوقف بخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى، بوضعه مخلفات وعيدان القصب داخل سيارة الإسعاف عهدته، وتلفظ بألفاظ غير لائقة لزميله بالعمل، أحالت النيابة القضية التى حملت رقم 155 لسنة 23 ق إلى محكمة الدعوة التأديبية، والتى قررت خصم شهر من المتهم.

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مصر 365