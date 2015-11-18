إزالة 156 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا

تمكنت الوحدات المحلية لكل من مركز ومدينة مغاغة ومطاى وسمالوط بمحافظة المنيا، من رفع وإزالة عدد 156 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 3 فدان و6 قيراط و22 سهم، وذلك خلال احدى حملات الإزالة التى يتم تنظيمها بالتعاون مع الإدارة الزراعية وقسم حماية الاراضى.

وأوضح تقرير تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، الجهود التى تبذلها الوحدات المحلية ، حيث تم ازالة عدد 50 حالة تعد بمجلس قروى طمبدى التابع لمركز مغاغة منها 45 حالة ائتمان زراعى بمساحة فدان و23 قيراط و18 سهم وعدد 5 حالة رى ، بالاضافة الى ازالة عدد 30 حالة تعدى بمركز ومدينة مطاى بإجمالى مساحة فدان و 7 قيراط و 4سهم .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بازالة عدد 76 حالة تعد منها 14 حالة بقرية العوايسة بالبيهو وعدد 40 حالة بقرية دلقام و14 حالة بعزبة ناصر وعدد 8 حالات بعزبة على باشا .

من جانبه أكد المحافظ على استمرار الوحدات المحلية في التصدي لجميع المخالفين ، والتعامل بكل حسم لاى صورة من صور التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة وتنفيذ الازالة الفورية لها فى الحال مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، والذى يُساهم بدوره فى الحفاظ على رقعة الارض الزراعية داخل المحافظة .