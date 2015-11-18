إزالة 156 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا

وأوضح تقرير تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، الجهود التى تبذلها الوحدات المحلية ، حيث تم ازالة عدد 50 حالة تعد بمجلس قروى طمبدى التابع لمركز مغاغة منها 45 حالة ائتمان زراعى بمساحة فدان و23 قيراط و18 سهم وعدد 5 حالة رى ، بالاضافة الى ازالة عدد 30 حالة تعدى بمركز ومدينة مطاى بإجمالى مساحة فدان و 7 قيراط و 4سهم .
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بازالة عدد 76 حالة تعد منها 14 حالة بقرية العوايسة بالبيهو وعدد 40 حالة بقرية دلقام و14 حالة بعزبة ناصر وعدد 8 حالات بعزبة على باشا .
من جانبه أكد المحافظ على استمرار الوحدات المحلية في التصدي لجميع المخالفين ، والتعامل بكل حسم لاى صورة من صور التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة وتنفيذ الازالة الفورية لها فى الحال مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، والذى يُساهم بدوره فى الحفاظ على رقعة الارض الزراعية داخل المحافظة .