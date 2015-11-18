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تعليق الدراسة فجراً يربك أولياء الأمور والوسط التعليمي في حائل

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تعليق الدراسة فجراً يربك أولياء الأمور والوسط التعليمي في حائل تعليق الدراسة فجراً يربك أولياء الأمور والوسط التعليمي في حائل

    أربك قرار إعلان تعليق الدراسة في مدارس حائل أمس، الطلاب والطالبات، وكذلك أولياء الأمور بسبب تأخر الإعلان الذي جاء وقت الفجر رغم التحذيرات والنداءات الصادرة والمسبقة. فهناك عدد من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات لم يعلموا بهذا الإعلان المتأخر الأمر الذي أوقع الكثير من الإحراج خاصة الذين يعملون بالقرى والمحافظات، ما أجبرهم على العودة إلى منازلهم في اللحظة نفسها.

وعبر عدد كبير من أولياء الأمور عن تذمرهم وألقوا باللوم على إدارة التعليم بحائل بسبب تأخير إعلان تعليق الدراسة، حسب قولهم في وقت الفجر رغم التحذيرات المعلنة مسبقاً من الجهات المختصة. وقالوا: يجب على الإدارة التعليمية أن تعلن تعليق الدراسة في وقت مبكر والتعامل مع مثل هذه الحالات بصورة أكثر مرونة.

وكان د. يوسف الثويني مدير عام التعليم بمنطقة حائل قد وجه صباح أمس بتعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام في المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها، بسبب الحالة الجوية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها حسب التقارير الصادرة من جهة الاختصاص والتحذيرات التي وردت فجر اليوم ذاته.

كما تم تعليق الدراسة في كافة الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في حائل ومحافظات المنطقة، وفي فرعي جامعة حائل في الحائط والشملي.

وقد شهدت المنطقة في الصباح الباكر تساقط أمطار غزيرة في الجهات الجنوبية وجريان الأودية والشعاب، ولازالت الأمطار من متوسطة إلى غزيرة متواصلة.

إلى ذلك، أنقذ مقيم سوداني طفلاً احتجزته السيول بوادي بدع بن خلف، فيما هرعت فرق الدفاع المدني للبحث عن مفقودين جرفتهما السيول.

وأوضح الرائد نافع الحربي المتحدث الرسمي للدفاع المدني بحائل أن عمليات إدارة الدفاع المدني بمحافظة الحائط تلقت بلاغاً عن احتجاز طفل بأحد الأودية بقرية بدع بن خلف وفقد اثنين آخرين قرب الوادي، وتم إخراج المحتجز من قبل مقيم من الجنسية السودانية فيما لاتزال الجهود قائمة للبحث عن المفقودين.

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