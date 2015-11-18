«لقاء الخميس في كتارا قطر» تجارب ناجحة ينقلها الشباب السعودي إلى العالم

أشاد سفير المملكة لدى دولة قطر عبدالله بن عبدالعزيز العيفان في حديث ل "الرياض" برعاية برنامج "لقاء الخميس" الذي يتبنى التجارب والابتكارات الناجحة للشباب الموهوبين في دول العالم منطلقاً من المملكة بقيادة شباب سعوديين يتبنون الابتكارات الناجحة بعدد من دول العالم.

جاء ذلك أثناء الحفل الذي أقامه "لقاء الخميس" في كتارا قطر، لتكريم المبتكر القطري "خالد بو جسوم" الاسبوع الماضي، وكان بو جسوم قد اخترع جهاز "طاهي للأكلات الخليجية" ما جعله نموذجاً يحتذى لرواد الأعمال الخليجيين وللشباب الذين صنعوا من الأحلام واقعاً، وأسسوا مشروعات ملموسة، واحتضنت اللقاء (المؤسسة الوطنية للحي الثقافي - كتارا) في دولة قطر وأداره الإعلامي فهاد المري.

ووصف السفير العيفان برنامج "لقاء الخميس" الذي أصبح يتنقل عالمياً بأنه "مبادرة شبابية سعودية مهمة، تعطي أبناء دولنا أفكاراً نيرة، وتجارب ملهمة لمساعدة شبابنا على النجاح في مختلف المجالات، مؤكداً: أن "لقاء الخميس" يعد فكرة رائعة انطلقت من المملكة وتقوم أساساً على نقل التجارب والخبرات والتجارب الناجحة عبر شباب المملكة لنقلها لدول الخليج ومختلف أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، خاطب السفير العيفان الشباب بقوله: "أنتم أساس المستقبل وعماد الوطن، وأي نجاحات تتحقق لن تقوم إلا على سواعدكم، ولذا فدولكم تعول عليكم بالعمل الجاد والإصرار وعدم الاستسلام، وعلى استلهام التجارب الناجحة والاستفادة منها، وعلى وضع مسؤولياتكم الوطنية أمام أعينكم، وبذلك نكون بإذن الله مطمئنين إلى مستقبل بلدنا العزيز من خلالكم".

من جهته، قال مدير عام مؤسسة الحي الثقافي "كتارا" في قطر د. خالد السليطي، إن احتضان المؤسسة "لقاء الخميس" دليل على أهمية هذا الملتقى الجماهيري الذي يستعرض قصص نجاح حقيقية لنخبة من الشباب المبدع، ويتوافق مع استراتيجية (كتارا قطر) ورؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن (كتارا) وضعت بناء الإنسان ثقافياً وفكرياً في مقدمة أهدافها، وتعمل على توفير بيئة مثالية للإبداع، حتى يطلق المبدع ما بداخله من طاقات الابتكار.

كما قال الأمين العام للقاء منصور البطي: "إن دعم الناجحين لا يعترف بالتاريخ والجغرافيا، مؤكداً أن الوصول لهم ومعرفة أدق التفاصيل ونقلها للشباب هي شراكة في بناء الأمم، وأن هوية (لقاء الخميس - كتارا قطر) استطاعت استنطاق المبدعين في شتى المجالات.